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前主播看完家寧聲明「聽不下去」　劉芯彤：讀稿也要抑揚頓挫

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，掀起不小熱議。為此，家寧18日曾透過律師發聲明，強調自己和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益。昨（20）日更首度露面拍片回應近期風波，4分鐘影片曝光後再度掀起討論，就連前主播劉芯彤都在臉書發文評論對此事的看法。

▲▼劉心彤發文談家寧。（圖／翻攝自Facebook／主播劉心彤）

▲家寧上傳聲明影片。。（圖／翻攝自Facebook／主播劉心彤）

劉芯彤表示，在看了4分鐘的聲明影片後，她以為自己好像聽了很多，但又感覺家寧好像什麼也沒說，甚至認為這段影片很適合用來當作自己到世新大學上課的教材。她指出，講話時的聲音表情很重要，就算是讀稿也要有抑揚頓挫，要先畫出關鍵字，「針對關鍵字放慢速度、加重重音強調，不要整篇都是答答答答的語調，會讓人聽不下去。」

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劉心彤強調正確發音的重要，特別如ㄓ、ㄔ、ㄕ、ㄖ、ㄗ、ㄘ、ㄙ等注音，都是需要特別練習以唸出正確的讀音，「這段就是聲音表情不及格的最佳範例。附上我上周在世新教書PPT，希望對家寧未來拍影片再次發聲明的語調，能有幫助。」

▲▼劉心彤發文談家寧。（圖／翻攝自Facebook／主播劉心彤）

▲劉心彤發文談家寧。（圖／翻攝自Facebook／主播劉心彤）

事實上，家寧21日凌晨發布的影片中提到，她對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」並強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。至於頻道的收益與分配，家寧表示：「過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理。」

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