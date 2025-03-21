蕭煌奇爆錄新歌「想像自己是張孝全」：有唱不下去的感覺

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭煌奇為電影《器子》獻唱主題曲〈默聲〉，不過他分享，唱這首歌當天有些小感冒，「所以唱出來雖然滄桑，但如果還能重唱的話，可以把這首歌唱得更好。當下還是錄了兩個版本，如果錄音時間可以再多一點，可以唱得更好；但有時候，有一些不完美，有一些遺憾，就是完美的呈現，好像有時候也不要太吹毛求疵自己。」

▲▼蕭煌奇為張孝全主演的電影《器子》獻唱主題曲〈默聲〉。（圖／華納提供、華映娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《器子》中男主角張孝全飾演的「最強老爸」，不但展開一連串殘暴驚悚的復仇，祭出激烈反擊的動作場面，後段更交出催淚的感人戲碼。這些動人橋段同時襯出電影主題曲〈默聲〉，蕭煌奇渾厚而溫暖的嗓音彷彿催淚彈，他也說演唱時自己就像男主角張孝全，「好像自己就是男主角，唱到聲嘶力竭，唱到想哭出來，有唱不下去的感覺！」

蕭煌奇過去演唱許多膾炙人口的金曲，他透露：「過去演唱電影及戲劇的主題曲，都會先了解故事大綱，了解歌曲角度是以男主角或女主角，或從哪個角色出發。根據整個情節，甚至這段歌會搭配什麼影像，再決定以什麼方式演唱。」這次回想錄歌時：「一直環繞在劇情狀態裡，想像自己要去拯救劇中的女兒，就算犧牲也在所不惜。」