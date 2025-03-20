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JK羅琳再批《哈利波特》3主演　嘲諷：他們讓電影變難看

JK羅琳（左圖）因跨性別議題與《哈利波特》3主演艾瑪華森（右圖左起）、丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特撕破臉。（翻攝X@jk_rowling、IMDb）

▲K羅琳（左圖）因跨性別議題與《哈利波特》3主演艾瑪華森（右圖左起）、丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特撕破臉。（圖／翻攝X@jk_rowling、IMDb）

圖文／鏡週刊

《哈利波特》原著小說作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）近年因跨性別議題與《哈利波特》電影3主演丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、艾瑪華森（Emma Watson）、魯伯葛林特（Rupert Grint）撕破臉。近日她再度於社群網站開嗆，稱永遠不會原諒他們，心結絲毫沒有化解現象。

一名網友日前在社群網站X提到丹尼爾雷德克里夫以及艾瑪華森，寫到：「期待他們公開向羅琳道歉，畢竟她一定會原諒他們的。」然而，羅琳卻直接回嗆，稱明星們在這種認知下「並不安全」，批評：「那些迎合試圖削弱女性得來不易權利的運動，並利用自身平台為未成年人性別轉換鼓掌的名人，應該把他們的道歉留給因去轉性而受到創傷的人，以及依賴單一性別空間的脆弱女性。」

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另有網友在X提問：「哪個演員讓你對電影瞬間失去興趣？」羅琳昨（19日）轉發該貼文，酸溜溜寫下：「給你們3次機會猜猜看。抱歉，這真的太難抗拒了。」還附上3個哭笑不得的表情符號。外界解讀她指的是《哈利波特》3名主演，如此發言讓網路再度掀起論戰。

有網友支持羅琳，認為她受到了不公平對待，留言：「那些靠她的作品賺進數百萬美元的演員，如今卻因為政治正確而與她切割，這真的太諷刺了。」但也有不少人批評羅琳：「他們或許讓妳的電影變得難以觀看，但妳卻讓整個世界對許多人來說變得更難生存。」

這場風波最早要從羅琳對跨性別的評論說起，她曾表示，拒絕使用跨性別人士的指定代名詞，更稱：「寧願坐牢兩年，也不願被強迫使用違背生理性別的稱謂」。許多LGBTQ+社群成員及支持者批評她立場過於保守，甚至指控她是「反跨性別」。

《哈利波特》主演此後紛紛與羅琳劃清界線，雷德克里夫曾公開向跨性別社群道歉，並表示：「對於這些言論所帶來的傷害，我深感遺憾。」華森則發表聲明強調：「全球有許多人看見你們、尊重你們，愛你們真實的模樣。」他們與羅琳的關係也日漸疏遠。


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