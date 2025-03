JK羅琳再批《哈利波特》3主演　嘲諷：他們讓電影變難看

▲K羅琳(左圖)因跨性別議題與《哈利波特》3主演艾瑪華森(右圖左起)、丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特撕破臉。(圖/翻攝X@jk_rowling、IMDb)

《哈利波特》原著小說作者J.K.羅琳(J.K. Rowling)近年因跨性別議題與《哈利波特》電影3主演丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、艾瑪華森(Emma Watson)、魯伯葛林特(Rupert Grint)撕破臉。近日她再度於社群網站開嗆,稱永遠不會原諒他們,心結絲毫沒有化解現象。

一名網友日前在社群網站X提到丹尼爾雷德克里夫以及艾瑪華森,寫到:「期待他們公開向羅琳道歉,畢竟她一定會原諒他們的。」然而,羅琳卻直接回嗆,稱明星們在這種認知下「並不安全」,批評:「那些迎合試圖削弱女性得來不易權利的運動,並利用自身平台為未成年人性別轉換鼓掌的名人,應該把他們的道歉留給因去轉性而受到創傷的人,以及依賴單一性別空間的脆弱女性。」

另有網友在X提問:「哪個演員讓你對電影瞬間失去興趣?」羅琳昨(19日)轉發該貼文,酸溜溜寫下:「給你們3次機會猜猜看。抱歉,這真的太難抗拒了。」還附上3個哭笑不得的表情符號。外界解讀她指的是《哈利波特》3名主演,如此發言讓網路再度掀起論戰。

有網友支持羅琳,認為她受到了不公平對待,留言:「那些靠她的作品賺進數百萬美元的演員,如今卻因為政治正確而與她切割,這真的太諷刺了。」但也有不少人批評羅琳:「他們或許讓妳的電影變得難以觀看,但妳卻讓整個世界對許多人來說變得更難生存。」

這場風波最早要從羅琳對跨性別的評論說起,她曾表示,拒絕使用跨性別人士的指定代名詞,更稱:「寧願坐牢兩年,也不願被強迫使用違背生理性別的稱謂」。許多LGBTQ+社群成員及支持者批評她立場過於保守,甚至指控她是「反跨性別」。

《哈利波特》主演此後紛紛與羅琳劃清界線,雷德克里夫曾公開向跨性別社群道歉,並表示:「對於這些言論所帶來的傷害,我深感遺憾。」華森則發表聲明強調:「全球有許多人看見你們、尊重你們,愛你們真實的模樣。」他們與羅琳的關係也日漸疏遠。

