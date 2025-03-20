范少勳、曾敬驊《失樂園》雙帥登香港影視展　憶「最純粹童真」暖心

記者蕭采薇／台北報導

犯罪電影《失樂園》（原名《火宅之犬》）兩位男主角范少勳、曾敬驊，日前出席在香港國際影視展舉辦的「台灣星光發佈會」。回想起當時拍攝印象最深刻的事情，已經當爸爸的范少勳說：「我覺得跟小朋友一起打球是我最快樂的時光，身邊充滿了很多笑容與笑聲。」

▲《失樂園》（左起）曾敬驊、范少勳雙帥合作。（圖／冬候鳥電影提供）

距離殺青也經過半年，范少勳回憶：「在這些小朋友身上可以看到最純真的童真、最純粹的快樂，我覺得是一件很難得的事情，因為雖然他們是小朋友，但他們所經歷的事情、他們的成熟是我們無法想像的。」

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他也對於劇中台詞「有什麼樣的懲罰比沒有父母來的更嚴重」非常有感，范少勳說：「這句話我一直放在心裡而且覺得很有意義，因為在他整個成長過程當中會有許多人去告訴他、去導正他，但卻很多人忘記告訴他該怎麼快樂，或是陪他擁有快樂。」

▲《失樂園》監製李怡芳、導演蔡銀娟、范少勳和曾敬驊，出席香港國際影視展「台灣星光發佈會」。（圖／冬候鳥電影提供）



電影由原本的《火宅之犬》正式更改為《失樂園》，對此導演蔡銀娟表示：「《失樂園》是形容天使墜落、惡魔誕生的地方。而我們的電影《失樂園》裡，也有一群人因為種種原因而往下墜落，如同天使變成惡魔。」

蔡銀娟喬掉：「但本片重點並不是呈現惡魔的作惡多端，而是想透過三種視角，去了解『他們』是怎麼墜落的？這裡指的他們有兒少安置機構（育幼院）裡的孩子、社工以及年滿18歲而離開育幼院、自力更生的年輕人，這些人都面臨艱難的挑戰與生命的困境，有的甚至往下沈淪，希望可以透過這部電影讓更多人瞭解到跟關心這些弱勢兒少以及社工面臨的難題，一起接住墜落的他們，打破惡性循環。」

▲《失樂園》（左起）監製李怡芳、曾敬驊、導演蔡銀娟、范少勳，出席香港國際影視展「台灣星光發佈會」。（圖／冬候鳥電影提供）

《失樂園》特地到韓國進行取景拍攝，故事透過一樁殺狗疑案，開啟了一間育幼院的序章。滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化院裡的孩子卻挫折重重。年幼時被單親媽媽遺棄在另一間育幼院的小男孩蕭治和，被其他孩子霸凌卻求助無門。

▲《失樂園》（左起）曾敬驊、范少勳雙帥合作。（圖／冬候鳥電影提供）

而18歲離開育幼院回到老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨生存的困境以及詐騙工作的誘惑。曾敬驊也特別感謝身邊所有的演員，不論是配角或是特約演員，也因為他們精彩的演出而得到很多的幫助，更是從他們身上學到了很多。