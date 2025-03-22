大人系愛情《我的完美秘書》！人都有想被治癒的傷口　相信自己才會快樂

文／人物誌

「打造這樣的完美男人，他擁有日常生活中常被忽略的重要東西，親切、關懷、幽默、尊重、整理能力、共鳴能力，隨著年齡的增長，我明白這才是真正重要的價值，而且在現實中很難找到這樣的人。透過恩浩，想傳達守護這些價值而生活的人是多麼精彩。」

雖然《我的完美秘書》中的男主角恩浩（李浚赫飾）看似完美，但編劇池恩也表達了他並非生來就如此，而是在受到他人善意後，明白了照顧自己的重要性，以及於養育女兒的過程中漸漸學習，最終成了現在的自己。而這也是池恩想藉由此劇傳達的核心理念：「照顧的價值」。

《我的完美秘書》這部治癒羅曼史，以溫柔體貼的單親爸爸秘書恩浩與活在數據化世界、只懂工作的獵頭公司代表智允（韓志旼飾），展現了「照顧者」和「被照顧者」是如何相互成長，也讓我們看到了不同於一般的成熟愛情觀，以及在職場中找回陷入迷惘自我的生存提示。

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▲《我的完美秘書》。（圖／SBS，下同）

「愛是重質不重量，有父母不代表會得到雙倍的愛，有一個無條件愛你的人就夠了。」

《我的完美秘書》有愛情，有職場，但也談論了不同家庭的面貌，呈現「家家有本難念的經」狀況，每個家庭有各自要尋找解答的課題。而妻子離世後，恩浩與女兒成了單親家庭，面對突如其來的變化，恩浩也曾不知所措，工作的同時，還要身兼母職，最後還是使女兒因缺少陪伴而生病。

對於單親家庭，有些人可能會認為孩子在此環境會缺少愛，但恩浩給了我們不一樣的可能性。他得知女兒生病後，在事業巔峰期毅然決然地請了育嬰假，用愛與行動慢慢換回女兒的健康，就算回歸職場受盡上司冷眼、被處處針對也毫不後悔。而恩浩對女兒的守護承諾，讓我們看見無條件退讓的愛所帶來的強大治癒力。

「這就是為什麼我喜歡變老，感覺自己變得更強大了，跌倒又怎麼樣，可以重新站起來！」

恩浩跟智允笑著聊說，小時候的自己非常膽小，只要一丁點小事就容易受到驚嚇，不過隨著年紀增長，自己也慢慢往正面的方向改變，就算跌倒了，再重新站起來就好。

在長大的過程中，我們會遇到或大或小的種種事件，有時順風順水，有時摔個稀巴爛。而當我們跌倒時，或許有人會用「跌倒就躺平」來自嘲，但若能如蔡康永所講的：「在哪裡跌倒無所謂，在哪裡爬起來也無所謂，那都是別人看個熱鬧而已，跟我們自身沒關係。跌倒了能爬起來就好啦，管他在哪裡。」堅定地站起來，再次看向來路時的起點，也許就會發現我們早已擁有面對現實人生的力量。

《我的完美秘書》的甜蜜氛圍為人生這場冒險之旅，添了份溫情，也以不少台詞提醒著我們，就算在漫長旅途中會遇見形形色色的人事物，但溫暖的家始終是心中最暖的地方，只要順著來時路，便能「回家」。

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