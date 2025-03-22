ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大人系愛情《我的完美秘書》！人都有想被治癒的傷口　相信自己才會快樂

文／人物誌

「打造這樣的完美男人，他擁有日常生活中常被忽略的重要東西，親切、關懷、幽默、尊重、整理能力、共鳴能力，隨著年齡的增長，我明白這才是真正重要的價值，而且在現實中很難找到這樣的人。透過恩浩，想傳達守護這些價值而生活的人是多麼精彩。」

雖然《我的完美秘書》中的男主角恩浩（李浚赫飾）看似完美，但編劇池恩也表達了他並非生來就如此，而是在受到他人善意後，明白了照顧自己的重要性，以及於養育女兒的過程中漸漸學習，最終成了現在的自己。而這也是池恩想藉由此劇傳達的核心理念：「照顧的價值」。

《我的完美秘書》這部治癒羅曼史，以溫柔體貼的單親爸爸秘書恩浩與活在數據化世界、只懂工作的獵頭公司代表智允（韓志旼飾），展現了「照顧者」和「被照顧者」是如何相互成長，也讓我們看到了不同於一般的成熟愛情觀，以及在職場中找回陷入迷惘自我的生存提示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《我的完美秘書》。（圖／SBS，下同）

「愛是重質不重量，有父母不代表會得到雙倍的愛，有一個無條件愛你的人就夠了。」

《我的完美秘書》有愛情，有職場，但也談論了不同家庭的面貌，呈現「家家有本難念的經」狀況，每個家庭有各自要尋找解答的課題。而妻子離世後，恩浩與女兒成了單親家庭，面對突如其來的變化，恩浩也曾不知所措，工作的同時，還要身兼母職，最後還是使女兒因缺少陪伴而生病。

對於單親家庭，有些人可能會認為孩子在此環境會缺少愛，但恩浩給了我們不一樣的可能性。他得知女兒生病後，在事業巔峰期毅然決然地請了育嬰假，用愛與行動慢慢換回女兒的健康，就算回歸職場受盡上司冷眼、被處處針對也毫不後悔。而恩浩對女兒的守護承諾，讓我們看見無條件退讓的愛所帶來的強大治癒力。

「這就是為什麼我喜歡變老，感覺自己變得更強大了，跌倒又怎麼樣，可以重新站起來！」

恩浩跟智允笑著聊說，小時候的自己非常膽小，只要一丁點小事就容易受到驚嚇，不過隨著年紀增長，自己也慢慢往正面的方向改變，就算跌倒了，再重新站起來就好。

在長大的過程中，我們會遇到或大或小的種種事件，有時順風順水，有時摔個稀巴爛。而當我們跌倒時，或許有人會用「跌倒就躺平」來自嘲，但若能如蔡康永所講的：「在哪裡跌倒無所謂，在哪裡爬起來也無所謂，那都是別人看個熱鬧而已，跟我們自身沒關係。跌倒了能爬起來就好啦，管他在哪裡。」堅定地站起來，再次看向來路時的起點，也許就會發現我們早已擁有面對現實人生的力量。

《我的完美秘書》的甜蜜氛圍為人生這場冒險之旅，添了份溫情，也以不少台詞提醒著我們，就算在漫長旅途中會遇見形形色色的人事物，但溫暖的家始終是心中最暖的地方，只要順著來時路，便能「回家」。

延伸閱讀

《加州汽車旅館》：李世榮、羅人友攜手演出，相隔 12 年回鄉再續童年愛戀

「9034」現象帶來的 3 種趨勢，及時行樂的生活哲學

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「大S消失，小S的某部分也消失」　蔡康永：表達悲傷也需要力氣

推薦閱讀

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

三級片港星「頸部大動脈撕裂」送醫！被告知30%會癱瘓：別救我回來

蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

人物誌, 韓劇, 我的完美秘書, 李浚赫, 韓志旼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 森田公司爆內鬼積欠百萬　丫頭爆小優近況私下已不約
  2. 56歲港劇女神「轉戰大陸」病倒淡出！拒2次豪門婚仍單身…凍齡照曝
  3. 快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力
  4. 陶晶瑩「要先辦葬禮party」交代後事！女兒反應超前衛 她秒翻白眼
  5. 樂天女孩驚出車禍！安全氣囊爆開「車頭全毀」受傷淚訴：人生第一次
  6. 快訊／被爆與王大陸好友游翔閔交好　丫頭今現身解釋背後原因
  7. 陳文茜抗癌重大進展！　「腦部癌腫瘤一舉打死了」揭痛苦副作用
  8. TRASH美國演出四缺一原因曝光：傻眼又不意外！
  9. 蔡尚樺「胸上全透視」主持春酒！一彎腰…倒出超兇上圍：女團風❤
  10. 金秀賢真的要來台灣！韓媒爆料「30日出發來台」　主辦：活動照常

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366