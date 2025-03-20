眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber心懸日前發文爆料自己曾是眾量級創團的元老之一，但因為一些內部矛盾，最終被迫退出團隊，消息曝光後引發討論，今（20）日更在Threads發文透露和Andy在十幾年前被某經紀公司騙了一、兩萬，後來在遇到家寧後發現才是惡夢的開始，「有人問我家寧跟Andy，你站在那邊，當然是Andy老師啊！」

▲心懸（圖左）曾是眾量級成員。（圖／翻攝自Threads／enjoy00660）

心懸發文先是祝賀Andy的YouTube頻道突破200萬訂閱大關，並表示對方值得擁有這群支持他的觀眾，同時也表達對Andy的支持，「有人問我家寧跟Andy，你站在那邊，當然是Andy啊！」他透露兩人從眾量級還沒成立前就認識了，甚至還一起經歷被某經紀公司騙拍宣傳照的費用，但後續幾乎沒有接到任何工作。

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▲心懸發文談眾量級。（圖／翻攝自Threads／enjoy00660）

心懸指出，當時某經紀公司要他們付錢拍宣傳照，謊稱會幫他們找通告，結果他們傻傻付了錢、拍了照後，兩人在那家公司沒接到幾個通告，為此他坦言：「一起被騙，真的是好氣又好笑。」並表示和對方一起朝著相同的夢想前進，直到後來認識家寧，讓他直呼簡直是惡夢的開始。最後，心懸預告自己將發布新貼文，「因字數有限，下一篇在幫大家補充惡夢的開始。」