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《外傷重症中心》今年必追的熱血醫療職人劇　朱智勛完美化身急診王牌

文／人物誌

Netflix高人氣醫療劇集《外傷重症中心》，自今年1月底上線以來，迅速攻上台灣排行榜冠軍，時至截稿的今日，仍有著第六名的非凡表現。《外傷重症中心》由李道允導演執導、朱智勛領銜主演，劇集改編自由真實醫生撰寫，並連載成 Webtoon、點閱次數屢破新高的《外傷重症中心：黃金救援》。

曾在南蘇丹傭兵團擔任軍醫的白江赫（朱智勛飾），因受姜明熙所邀，空降成為韓國大學醫院的外傷外科教授，並決定重組外傷重症小組，成立「外傷重症中心」來迅速拯救急診病患。劇組在拍攝過程中，為了讓畫面呈現更為真實，不惜前往各方醫療場所，包括梨大首爾醫院、Bestian醫院，並請來專業人士擔任醫療顧問，任何關鍵細節都毫不馬虎。

▲《外傷重症中心》開播後迅速攻上台灣排行榜冠軍。（圖／Netflix，下同）

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性格叛逆的王牌醫師，正面抨擊扭曲的演員政策

以《宮—野蠻王妃》走紅的朱智勛，現年42歲的他，在《外傷重症中心》出演想法叛逆、作風俐落的「急診王牌」，完美呈現了漫畫粉絲對於白江赫的想像。劇中，醫術不容置疑的白江赫，認為從醫便是為了拯救生命，也無法理解醫院高層以「獲利」為重的決策邏輯，在前線拯救生命的同時，不斷因為開銷問題和醫院高層產生衝突。

劇集用誇張、詼諧的敘事風格，探討了醫院盈利與人力分配不均的問題，尤其劇中的預算大會上，外傷重症中心因虧損問題遭到批評，而美食街、停車場則因獲利驚人獲得盛讚，不以救人為本的會議內容，看似荒謬卻貼近現今亞洲醫療現況；此外，人力不足導致住院醫師輪值時間過長，嚴苛的工作環境使醫師承受預期之外的壓力。

新生代演員秋英宇再披白袍，挑戰超級英雄式的另類醫療劇

曾在《偶然的田園日記》飾演獸醫的新生代演員秋英宇，在本劇再次穿上白袍，化身肛門外科醫師「楊載源」，受到白醫師的技術吸引，毅然決然投入外傷重症中心成為首位弟子。劇集改採雙男主的安排，以楊載源在高壓環境中的成長，取代乏味可陳的感情戲，讓喜歡醫療劇的粉絲，能夠全然沉浸在與死神爭分奪秒的緊張刺激。

《外傷重症中心》與傳統醫療劇最大的不同，在於劇集以「醫生與醫院」為核心，不同於另一部人氣醫療劇《機智醫生生活》著重在醫生故事或醫病關係；另再加上「傭兵軍醫」的設定，性格叛逆的醫師顛覆大眾對於醫生的想像，搭乘直升機前往第一線，猶如超級英雄的設定，讓人也能在醫療職人劇感受熱血沸騰。

《外傷重症中心》首季共8集，現已全數上架Netflix ；至於第二季的推出尚未正式宣布，但原作者李洛俊曾表示「首季的內容尚未完結」，期待第二季的劇迷還得再留意海外消息。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 韓劇, 外傷重症中心, 朱智勛

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