獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在2024年10月官宣分手，男方11日在個人頻道開撕家寧一家人，引發外界關注。如今家寧大動作切割媽媽，不過20日再度爆出家寧媽媽依照個資法及妨害名譽等案由向Andy提告，而Andy收到通知書後，3月31日前須到林口分局作筆錄。據悉，家寧完全沒跟媽媽聯絡，目前還在釐清財務狀況以及想盡快拍影片發聲，身心狀況似乎沒太好，第一時間得知媽媽提告Andy並不知情也相當傻眼。

▲家寧目前身心狀況極差。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

家寧現在心急處理財務狀況，希望可以快點釐清並且拍片發聲，不過媽媽問題向來是家寧心中的苦處，Andy私下也都知道情況，搬上檯面令她更身心俱疲，因為一邊是前男友一邊則是家人，目前已經無心思想其他事。如今又爆出媽媽提告Andy事件，家寧第一時間相當傻眼也並不知情，既無奈又心累。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧並不知情媽媽作為。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

家寧日前發出4點聲明，提及財務狀況，表示從2018年開始就由張媽媽負責頻道相關之商業營運與財務管理，和Andy都未實際參與公司營運，自己也並不知情實際收益情況，「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。」更曾多次向群海公司要求提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。