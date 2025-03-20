本土劇女神休息1年正式回歸八點檔　「童星演太好」壓力太大閉關

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》第二代演員正式登場，為劇集注入全新活力。蘇晏霈、林筳諭、何蓓蓓三人首場對手戲，便上演街頭追逐搶匪的緊張情節，展現年輕演員的敬業與默契。

▲《好運來》第二代演蘇晏霈、林筳諭、何蓓蓓員正式登場。（圖／民視提供）

劇中，蘇晏霈飾演長大後的「林樂樂」，與林筳諭飾演的「蔡佩茹」聯手追捕搶奪包包的小偷，而何蓓蓓飾演的角色「黃育欣」則因個性較為柔弱，留在原地打電話求救。何蓓蓓笑稱，因為角色設定的關係，拍攝期間她大部分時間都在旁觀看，蘇晏霈和林筳諭則來回奔跑多次，相當辛苦。這場戲也讓三人培養出革命情感，更添合作默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》第二代演蘇晏霈、林筳諭、何蓓蓓員正式登場。（圖／民視提供）

值得一提的是，拍攝過程中，道具包包的背帶意外被扯斷，劇組人員立即縫補，確保拍攝順利進行。這場戲的逼真程度可見一斑。首次參與民視八點檔演出的林筳諭坦言，起初感到十分緊張。幸好她的師兄藍葦華在劇中飾演她的父親，給予她許多鼓勵和信心。再加上第一場戲就與蘇晏霈、何蓓蓓合作，三人之前已一同拍攝前導預告，因此拍攝過程相當順利，她也期待能與大家擦出更多火花。

▲《好運來》第二代演蘇晏霈、林筳諭、何蓓蓓員正式登場。（圖／民視提供）

蘇晏霈在休息一年多後重返《好運來》，飾演長大後的「林樂樂」。她坦言，得知要接演這個角色時，心情既開心又緊張，因為休息太久，擔心自己無法適應八點檔的拍攝環境，直呼「休息的這段日子生活作息很正常，沒有壓力，想去哪裡就去哪裡，到處去玩，等於是真的充電，把以前的壓力都釋放掉。」

▲蘇晏霈（右）休息1年多回歸八點檔。（圖／民視提供）

蘇晏霈透露，重新回到八點檔，她開始擔心自己適應不良、台詞背不起來、頻頻NG等，內心上演許多小劇場，加上童星蕭晴曦將「小樂樂」詮釋得相當出色，也讓蘇晏霈備感壓力。她表示「大家都會跟我說，『你要加油喔！因為小樂樂演得超好耶！』」不過，這些無形的壓力，也促使她更重視這個角色。

▲蘇晏霈（右）休息1年多回歸八點檔。（圖／民視提供）

為了專心準備角色，蘇晏霈推掉所有朋友邀約，閉關做功課。她也特地將頭髮留長、燙了浪漫捲髮，以全新的造型登場，希望能讓觀眾耳目一新，她表示《好運來》劇中演員都是實力派，讓她既安心又緊張，深怕自己跟不上大家的腳步。她也透露，林樂樂的感情線將會是一大挑戰，因為有難言之隱，將會詮釋一段「不能說出口的愛」。

▲蘇晏霈（右）休息1年多回歸八點檔。（圖／民視提供）

蘇晏霈說「是真的有難度啊！是真的有。」不過，隨著拍攝漸入佳境，她也越來越適應，並對角色未來的發展充滿期待。她也請觀眾持續支持《好運來》，一起期待接下來的精彩劇情。