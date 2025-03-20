45歲續拚第4胎！王瀅「神秘套裝」逼瘋老公：讓他像抽一番賞

記者許逸群／台北報導

王瀅和老公南國建設小開楊立傑今年3月底就結婚15周年！兩人去年婚變傳聞風風雨雨，走到了所謂的「晶瑩而通透，純樸無瑕，不易破」水晶婚，今年已反轉成演藝圈佳話，歷久而彌堅。結婚周年夫妻倆每年都會慶祝，這次夫妻私約要出國過兩人世界。

▲王瀅結婚15周年，計畫與老公出遊過兩人世界。（圖／鏡藝宏海提供）

婚前，王瀅就計畫生5胎，「我一直想生5個小孩的，從小覺得小孩多的家庭很熱鬧，我們家也是4兄弟姊妹，只是老公在我生到第3胎時，就決定不再生。」談到水晶婚的小願望，她自曝還是很想生第4胎，又爆笑不服氣說，「雖然我也到40幾歲的年紀，但我還可以生好嗎！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王瀅精心準備服裝讓老公抽「一番賞」。（圖／鏡藝宏海提供）

王瀅夫妻計畫3月底要出國度兩人世界的水晶婚，她身為COZY PUNCH品牌大使，透露秘密準備了「重回戀愛感覺」的套組：「類牛仔棉防風防曬，內裡短褲的超辣高爾夫短裙！」企圖逼瘋老公。王瀅害羞笑說，「要讓他感覺像抽『一番賞』一樣，但我看光這套，他就會無助喊投降了吧。」

事實上，有3個女兒的王瀅，坦言很幸運，一直都沒有生兒子的壓力，因為公公較偏愛女生，對她3個女兒疼到不得了。她透露：「有天公公問女兒們有想要什麼？結果女孩們說想養寵物，公公二話不說就送來兔子，真的把我嚇一跳！」