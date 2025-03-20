ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

4年前結婚！KCM坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手KCM（本名姜昌模）一直以來鮮少公開個人家庭狀況，然而，經紀公司A2Z娛樂於3月19日證實，於2021年宣布結婚的他，其實早已是2個女兒的父親，這一消息讓外界感到驚訝，也掀起熱議。

外送稿用 ▲▼KCM。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）

▲KCM結婚近4年，坦承其實育有2位女兒。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）

根據經紀公司透露，KCM早在2012年便與現任妻子迎來第一個女兒，但當時因經濟困難與詐騙事件影響，無法順利完成結婚登記。儘管如此，他仍獨自扛起家庭責任，努力撫養孩子，直到財務狀況好轉，才決定正式步入婚姻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

KCM於2021年與小9歲的圈外妻子登記結婚，並在2022年迎來次女，如今育有13歲與3歲的2個女兒，一家四口幸福生活。經紀公司進一步表示，KCM過去遲遲未公開家庭狀況，主要是因為對長女感到愧疚，認為自己當時未能在更好的條件下給予完整家庭，因此選擇低調行事，如今，他終於鼓起勇氣公開這段故事，並表示：「現在擁有完整的家庭感到非常幸福。」

KCM於2004年出道，憑藉〈黑白照片〉、〈給恩英〉、〈Smile Again〉等歌曲成為韓國樂壇知名的抒情歌手。此外，他也曾在MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》中，與其他成員組成MSG Wannabe，人氣再度上升。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

推薦閱讀

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

朴敘俊IG貼文遭疑「狙擊金秀賢」掀熱議！　懶理傳聞再發近況照

朴敘俊IG貼文遭疑「狙擊金秀賢」掀熱議！　懶理傳聞再發近況照

與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」

與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」

《橫豎研究所》點名台灣　為1事休戰金秀賢：仍握有數千條惡行

《橫豎研究所》點名台灣　為1事休戰金秀賢：仍握有數千條惡行

李鎮浩爆金賽綸「墮胎隱婚」遭出征！韓網批惡劣：死了繼續折磨她

李鎮浩爆金賽綸「墮胎隱婚」遭出征！韓網批惡劣：死了繼續折磨她

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

百萬YTR HOOK新片剛PO「卻緊急下架」！被官方盯上…原因曝：遏制不了

百萬YTR HOOK新片剛PO「卻緊急下架」！被官方盯上…原因曝：遏制不了

金秀賢「掌握關鍵資料」準備反擊　知情人：正說服核心人員開記者會

金秀賢「掌握關鍵資料」準備反擊　知情人：正說服核心人員開記者會

獨家／蜜大腿女神河智媛談不喜歡身材原因　應援八年最愛男神竟是他

獨家／蜜大腿女神河智媛談不喜歡身材原因　應援八年最愛男神竟是他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

朴敘俊IG貼文遭疑「狙擊金秀賢」掀熱議！　懶理傳聞再發近況照

與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」

《橫豎研究所》點名台灣　為1事休戰金秀賢：仍握有數千條惡行

李鎮浩爆金賽綸「墮胎隱婚」遭出征！韓網批惡劣：死了繼續折磨她

4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

百萬YTR HOOK新片剛PO「卻緊急下架」！被官方盯上…原因曝：遏制不了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

KCM, 姜昌模

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 45歲續拚第4胎！王瀅「神秘套裝」逼瘋老公：讓他像抽一番賞
  2. 許維恩深夜突爆粗口！「要怎麼做好老婆」真的累了：壓抑到身心出狀況
  3. 李俊昊正式離開17年JYP娛樂！　感謝帶領成長「新動向成焦點」
  4. 4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥
  5. 張蘭遭爆被法院下禁令！微博消失40天罕發聲「違規洩漏」反擊陸媒
  6. 大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事
  7. 今天是春分…3生肖超旺！開運5習俗公開「多做一件事接桃花運」
  8. 小孟老師／3月20日星座運勢　牡羊座幸福就在你身邊
  9. 李鎮浩挖「金賽綸結婚墮胎內幕」遭疑模糊焦點！　網追錄音檔源頭
  10. 獨家／蜜大腿女神河智媛談不喜歡身材原因　應援八年最愛男神竟是他

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366