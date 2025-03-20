4年前結婚！韓歌手坦承「大女兒已13歲」　現在才公開的原因藏洋蔥

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手KCM（本名姜昌模）一直以來鮮少公開個人家庭狀況，然而，經紀公司A2Z娛樂於3月19日證實，於2021年宣布結婚的他，其實早已是2個女兒的父親，這一消息讓外界感到驚訝，也掀起熱議。

▲KCM結婚近4年，坦承其實育有2位女兒。（圖／翻攝自Instagram／kcm_return）



根據經紀公司透露，KCM早在2012年便與現任妻子迎來第一個女兒，但當時因經濟困難與詐騙事件影響，無法順利完成結婚登記。儘管如此，他仍獨自扛起家庭責任，努力撫養孩子，直到財務狀況好轉，才決定正式步入婚姻。

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KCM於2021年與小9歲的圈外妻子登記結婚，並在2022年迎來次女，如今育有13歲與3歲的2個女兒，一家四口幸福生活。經紀公司進一步表示，KCM過去遲遲未公開家庭狀況，主要是因為對長女感到愧疚，認為自己當時未能在更好的條件下給予完整家庭，因此選擇低調行事，如今，他終於鼓起勇氣公開這段故事，並表示：「現在擁有完整的家庭感到非常幸福。」

KCM於2004年出道，憑藉〈黑白照片〉、〈給恩英〉、〈Smile Again〉等歌曲成為韓國樂壇知名的抒情歌手。此外，他也曾在MBC綜藝節目《玩什麼好呢？》中，與其他成員組成MSG Wannabe，人氣再度上升。