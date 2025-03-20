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大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）15日骨灰安葬金寶山，陸媒昨日（19）曝光北京法院的裁定書，她生前於2023年提告張蘭、汪小菲母子，向法院提出行為保全申請（行為禁令），法院2024年曾作出民事裁定，要求張蘭及汪小菲自裁定生效日起，不得曝光徐熙媛個人隱私等。然而整起訴訟還在進行中，她卻於2月病逝。

▲▼張蘭發文悼念大S！「是共同損失」願協助後事處理。（圖／翻攝自微博／大S、張蘭俏江南創始人）

▲陸媒曝光大S沒能等到的判決。（圖／翻攝自微博／大S、張蘭俏江南創始人）

陸媒《鳳凰周刊》報導了大S生前未能等到的判決。她當時提告汪小菲侵犯名譽權、隱私權，以網路侵權責任糾紛提告張蘭，北京互聯網法院分別於2023年3月21日、4月20日立案，審理過程中，她提出行為保全申請，2024年8月19日，北京互聯網法院做出民事裁定，要求自裁定生效之日起，張蘭、汪小菲「不得在網絡平台上以文字、圖片、音頻、視頻（指影片）等形式發布涉及徐熙媛的交往經歷、婚姻關係、離婚事宜、子女生活、健康狀況、消費記錄的事宜的相關內容，直至本案裁判文書生效時止。

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▲▼北京法院裁定書。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

▲▼北京法院裁定書。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

▲北京法院裁定書。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

然而等待判決的過程中，大S病逝。陸媒分析，大S生前向法院提出行為保全申請，針對情況緊急的，法院必須在48小時內做出裁定採取保全措施，並且立即執行。她原本只是請求法院責令張蘭在網路上、公開場合、社群平台發布侵犯她與家人的隱私，還希望法院責令涉事網路公司採取封禁張蘭帳號。不過法院駁回了大S要求封禁直播間的請求。

報導指出，法院裁定生效後，大S暫時恢復平靜，不料2月2日病逝日本。當時再度爆發直播主造謠汪小菲包機送大S骨灰返台消息，網路議論不斷，最終抖音平台宣布封禁汪小菲、張蘭的帳號。由於訴訟還在進行中，根據當地法律規定，原告離世，如果沒有繼承人，則終結訴訟，如果有法定繼承人，繼承者可以接替訴訟，按照繼承順位，大S的繼承人是子女、具俊曄、母親，但是第一繼承順位子女的監護人正是汪小菲，持續訴訟便會出現矛盾，因此整起訴訟官司將可能面對變更或撤銷。

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大S, 徐熙媛, 汪小菲, 張蘭

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