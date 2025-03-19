林依晨第二胎早洩端倪！　「過年已懷孕4個月」聚會大咖好友曝近況

記者黃庠棻／台北報導

42歲女星林依晨出道超過20年，在2014年嫁給圈外男友林于超，目前兩人育有一個女兒，偶爾會在社群網站上低調分享家庭生活。今（19）日她被週刊爆料，夫妻倆迎來結婚十週年之際傳出喜訊，成功懷上第二胎，引起大批網友關心。

▲林依晨開心宣布懷上第二胎 。（圖／記者黃克翔攝）

林依晨大女兒「小林」目前已經3歲半，她在今（19）日證實懷上第二胎的好消息，目前已懷孕5個月，經紀人低調回應《ETtoday星光雲》的關心，說道「謝謝關心，辛苦了」，同時表示目前工作都先暫停，好好休息、養胎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林依晨喜迎第二胎。（圖／iQIYI國際站）

據了解，林依晨原本就計畫懷第二胎，在2024年年中就開始積極調養身體，沒多久就順利有喜，雖然42歲的她懷孕已是高齡產婦，但對於兩家人都是天大喜訊，而她這一次懷孕的狀況，孕期初期明顯比第一胎不舒服，身體上更有些辛苦、難熬，不過她有了第一胎的經驗，心情上相對輕鬆，能夠逐漸學習與不舒服的感受共存。





▲林依晨與老公林于超。（圖／資料照）

此前，林依晨在過年期間曾與陶晶瑩、張小燕、徐佳瑩、魏如萱等人聚餐，當時她已懷孕4個月，身穿全黑上衣，除了臉蛋有些許圓潤之外，身材幾乎沒有太大變化，整個人的狀態相當紅潤。

▲林依晨過年期間與陶晶瑩聚餐。（圖／翻攝自微博／陶晶瑩）