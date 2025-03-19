《分手擂台》回來了！沈玉琳預告「比雨傘更厲害」　上演婚內出軌場面失控

記者孟育民／台北報導

東森超視《后宮歐買尬》由「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持，以辛辣又爆笑的風格深受觀眾喜愛。今（19日）晚間九點將播出「分手擂台」特別企劃，睽違19年的荒謬舞台即將再度上演，這次挑戰禁忌話題，真實夫妻檔將在現場攤開婚內出軌實錄，正宮怒撕小三大鬧現場，腥風血雨的程度前所未見！最後，這對夫妻的結局又將如何？

▲▼《后宮歐買尬》重現經典「分手擂台」場面。（圖／東森超視提供）

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「分手擂台」重磅回歸，沈玉琳語帶玄機地透露：「這次真的超級荒唐！雖然沒有『閃靈雨傘』重現，但保證出現比雨傘更厲害的東西，再加上現場衝突激烈程度絕對超乎想像，推拉、叫囂樣樣來，保證讓觀眾看得目瞪口呆！」此外對於本次不再只是幕後操盤，親自下來主持的他，也表示：「錄了這集後覺得陽帆哥很厲害，佩服他可以從頭到尾都不笑，我好幾次嘴角差點要上揚，因為真的非常精彩，值得大家期待。」

▲沈玉琳預告內容絕對精彩。（圖／東森超視提供）

首次主持如此重口味的節目，利菁坦言被現場嚇到：「我是第一次參加分手擂台這樣的節目，玉琳一開始有給我心理建設，叫我在一旁看就好，不用講太多話，因為故事會一直走下去。結果當天我整集都在驚訝中！我又剛好感冒、水腫，加上當天來賓是重量級，衝撞力十足，真的有嚇到。」

▲利菁頻頻被嚇到。（圖／東森超視提供）

沈玉琳也笑說利菁當天根本化身為「驚嘆號」，菁姐原本想多了解故事的起承轉合，但最後發現完全不需要，只要隨著事態進展推動，適時調節即可，「因為人的感情狀況只能讓他們自己去溝通說明。」利菁也自爆：「內容真的很荒謬，腳本實在太厲害，現場我一直想說要不要笑，畢竟這是人家家裡發生的事情，好像會不禮貌。」