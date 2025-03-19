《女外科2》男主人選連出事…蔡淑臻遭下封口令　公視刪預算有影響

記者黃庠棻／台北報導

藝人蔡淑臻主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》叫好叫座，2023年在第58屆金鐘獎斬獲多個獎項，她也以此部作品奪下金鐘影后的寶座，後續也將推出第2季，只不過男主角的選角朱軒洋、王大陸接連出事，今（19）日她出席保養品牌新品發佈會，也大方談及此事。

▲蔡淑臻出席保養品牌新品發佈會。（圖／記者黃庠棻攝）

被問到《村裡來了個暴走女外科》第二季的製作進度，蔡淑臻坦言自己「被下封口令」，關於製作細節都不方便透露，而男主的選角前有朱軒洋陷入劈腿風波，後有王大陸逃兵、捲入「撂人打司機」的爭議事件，她忍不住直呼「最近的新聞真是腥風血雨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡淑臻談及《村裡來了個暴走女外科》第二季。（圖／記者林敬旻攝）

而朱軒洋近期出演魏如萱的新歌MV，遭到網友怒轟「出軌還演深情男」，蔡淑臻聽聞此事忍不住緩頰「我覺得這件事不衝突，演員本來就是情感豐富的動物」，她也強調自己猜測「他可能因為多情，才會發生之前那種事，後續因為太年輕，不知道要怎麼處理」。

▲蔡淑臻談及《村裡來了個暴走女外科》第二季。（圖／記者林敬旻攝）

至於朱軒洋是否還是《村裡來了個暴走女外科》第二季男主角的首選，蔡淑臻表示「公視會統一公開說明」，如果最後還是對方出演希望不要被觀眾抵制，公開喊話對方「加油啊，小朱」。此外，先前公視預算被刪，她也認了「預算被砍，有間接影響」。