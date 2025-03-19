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許富凱牽手師奶粉絲開唱　竟揭「把觀眾當西瓜」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語歌王許富凱日前參加「2025台東縣樂齡長青嘉年華」造勢記者會，有「長輩殺手」封號的他一到現場就引起全場長輩粉絲騷動，他更特別挑了自己翻唱過的鄧麗君經典〈千言萬語〉與全場同樂，讓現場頓時成大型KTV，他還當起「人體行動伴唱機」，找師奶粉絲合唱。

▲▼許富凱赴台東推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」。（圖／臺東縣政府社會處提供）

▲許富凱和阿姨粉絲牽手合唱。（圖／臺東縣政府社會處提供）

只見被選中的阿姨不僅歌聲好、唱功更是專業等級，讓許富凱驚嘆不已：「台東的鄉親父老各個臥虎藏龍，讓我好期待『倚盃氣 歡喜來唱歌』2025長青盃才藝大賽！明年有機會，我希望能到現場當評審，好好欣賞這些資深哥哥、姐姐們的好歌喉！」他也將在4月23日下午的「群星演唱會」與李千娜、南方二重唱、羅時豐、鄭進一等人同場獻唱。

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許富凱也憶起某一年在一場父親節活動上與已逝父親合唱的往事，他透露：「當時臨時起意邀爸爸上台合唱他最愛的歌曲〈愛拚才會贏〉，結果他穩健台風與歌聲讓全場驚艷，也讓我印象深刻，可能平常都有偷偷練習！」許富凱從小就把父母的身教言教當成砥礪自己唱歌進步的教條，「爸媽教會我一個我很受用的觀念，凡事都要全力以赴，不能三分鐘熱度有頭無尾，不擅長或不熟悉的事就多練習，一次不行就兩次，兩次不行就三次，天道酬勤！」

▲▼許富凱赴台東推廣「2025臺東縣樂齡長青嘉年華」。（圖／臺東縣政府社會處提供）

▲許富凱赴台東推廣「2025台東縣樂齡長青嘉年華」。（圖／臺東縣政府社會處提供）

許富凱更透露自己當初上台參加歌唱比賽克服害羞的方式正是爸爸所教，他笑說：「爸爸要我上台後想像自己在西瓜園唱歌，然後把每個觀眾評審都當成一顆顆的西瓜！」果然讓許富凱克服心魔，「我是一個很害羞的人，小時候爸爸都去拜託人家讓我上台演唱，除了多去比賽磨礪經驗，經驗累積多了也比較不會怯場。爸爸還跟我說如果會緊張，在台上的時候眼睛視線看遠處，注意力都放在歌詞歌曲上，專心演唱不分心也就不會緊張了。」

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