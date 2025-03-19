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戴資穎球拍不拿拿菜刀　大明星陳美鳳變追星小粉絲

記者葉文正／台北報導

台灣之光羽球天后戴資穎昨日來到民視《美鳳有約》把菜刀當球拍握，跟時尚天后陳美鳳分享在國外的養生料理，陳美鳳笑說很興奮能跟小戴同台炒菜，前一晚還失眠，特別準備潮牌小娃娃送給球后，陳美鳳瞬間變成追星小粉絲。

▲戴資穎與陳美鳳。（圖／民視提供）

▲戴資穎(左)與陳美鳳。（圖／民視提供）

戴資穎也說來錄影最開心的是她阿嬤，因為阿嬤是美鳳姊的頭號粉絲，最愛看她在八點檔的演出。兩個不同領域的天后相見歡，提到保養兩人有志一同，戴資穎說因為自己是過敏體質都要固定吃適合她的益生菌，而且跟美鳳姐一樣早上起來都會喝一包滴雞精補充體力，保養自己也隨時可以面對高壓的挑戰。

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▲戴資穎與陳美鳳。（圖／民視提供）

▲戴資穎與蘇晏霈。（圖／民視提供）

節目中戴資穎跟著藝人林姿佑帶來煨娃娃菜的獨家祕方，讓好喝的滴雞精入菜，但看著鍋碗瓢盆還有點遲疑的戴資穎，透露其實自己真的沒有下廚，印象中都是「媽媽的味道」，沒想到林姿佑媽媽魂上身，居然要台灣之光戴資穎幫他打下手「切香菇」，戴資穎認真問：「要切多大塊？可不可以先示範？」

▲戴資穎與陳美鳳。（圖／民視提供）

▲戴資穎成人形立牌。（圖／民視提供）

林姿佑笑說：「一邊示範一邊要她切得跟網球拍格子大小一樣」，戴資穎於是用握球拍方式一塊塊切，戴資穎還說怕切到手套，但果然是打過金牌戰的英雄，穩穩地把任務完成不見慌亂，讓大家直呼她的高EQ。

戴資穎難得透露自己日常，像是在國外比賽通常都是一些生冷的食物，會很想念熱騰騰的食物，所以帶著滴雞精早上熱熱的喝，也是她的照顧自己的方法之一。除此之外，像是回到娘家的戴資穎，還到收視冠軍的八點檔《好運來》參訪，曾經與戴資穎在八點檔合作的蘇晏霈獻花歡迎她，影后謝瓊煖更興奮的一直蹦蹦跳跳，還有女主角侯怡君說看到本人感覺好不真實，球后本人好沉穩內斂，何豪傑、謝京穎以及何蓓蓓爭相要合照，看過大風大浪的演員們突然瞬間變成小粉絲，可見球后魅力無法擋。

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