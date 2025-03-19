謝忻車拋錨「陳志強夫妻路過出手了」！現場畫面曝：跟用路人說sorry

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她18日便在社群網站坦言，其實車子前一天在路邊拋錨了，幸好路過的陳志強和曾智希夫婦、王建復有及時出手幫忙！

▲▼陳志強和王建復及時出手幫忙。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）



謝忻在Threads透露，車子17日突然在路邊拋錨，「沒想到陳志強賢伉儷以及王建復哥不偏不倚的路過？然後就被我抓來顧車。」

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▲▼謝忻謝謝友人的協助。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、Threads／xiexin1127）



照片中，可以看到兩名男子站在黑色車子後方，打開後車廂查看。對此，謝忻幽默地說：「他們不是在偷車是在找三角架。」

▲謝忻跟當時的用路人道歉。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）



最後，發現有部分網友在留言區說「我也有看到」時，謝忻哭笑不得地說，好多人看到好丟臉，「在此跟所有建國忠孝被我擋住的用路人說sorry。」

謝忻Threads全文：

昨天車車在路邊拋錨，

沒想到陳志強賢伉儷以及王建復哥不偏不倚的路過？

然後就被我抓來顧車。

在此跟所有建國忠孝被我擋住的用路人說sorry

（他們不是在偷車是在找三角架）