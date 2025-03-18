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魏如萱被朱軒洋1舉動搞到崩潰：都你啦　他片場急道歉

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱推出全新創作專輯《珍珠刑》，新歌〈你還是你嗎〉MV男主角邀請到金馬男配軒洋出演，兩人首度合作就在MV中飾演合作無間的消防緊急救護員搭檔，這也是魏如萱入行以來第一次挑戰在鏡頭前落淚演哭戲、並完整參與演出劇情的MV，她雖開心說「沒在怕」，還是有些微擔心。

▲▼魏如萱、朱軒洋〈你還是你嗎〉。（圖／好多音樂提供）

▲▼魏如萱、朱軒洋在〈你還是你嗎〉出演消防緊急救護員搭檔。（圖／好多音樂提供）

▲▼魏如萱、朱軒洋〈你還是你嗎〉。（圖／好多音樂提供）

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魏如萱為此特別搜尋了快速進入哭戲方式，竟然發現有化妝師傳授，在眼瞼塗萬金油，立刻請同事幫忙「備用」，而開拍第一幕就是大魔王，是必須落淚的重頭戲，沒想到她一開鏡就成功，原先準備好的萬金油完全派不上用場，她也遵從導演胡瑞財的指示，一共拍了三次，次次讓導演都滿意，讓魏如萱自己也相當開心。

而魏如萱為了MV，開拍前特別集訓CPR及急救課程，她第一次跟朱軒洋合作，也表示被他的真摯演出所帶動、牽繫，更對他毫不保留的哭戲印象深刻，但上戲前開鏡拜拜時，朱軒洋面膜來不及撕下來，就被經紀人拉出來和大家一起拜拜，惹得大家一陣大笑，魏如萱說：「我手上拿著朱軒洋的照片，一度眼前浮出剛剛拜拜時的面膜臉，差點就笑出來。」

▲▼魏如萱、朱軒洋〈你還是你嗎〉。（圖／好多音樂提供）

▲魏如萱和朱軒洋。（圖／好多音樂提供）

花了點時間調適後，她一次就進入難過的情緒順利完成哭戲，事後魏如萱對著朱軒洋大喊：「都你啦！我差點挑戰失敗。」讓朱軒洋一直道歉。

〈你還是你嗎〉由魏如萱詞曲創作，陳建騏擔任製作人，靈感來源自網路上看到的一段話，從「你好」開始，再從「你好好的」做結束，也因此讓她想到已經過世的父親，她自問：「已經過世那麼久了，不知道現在的你變成什麼樣子，你還是你嗎？」有些是還來不及問出口的，但感慨已無人回應，「多麽孤單寂寞的感受，就像是看了44次日落的小王子。」

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