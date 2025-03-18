8歲女兒看《還珠格格》反應超傷！林心如曝她問霍建華：爸爸會死嗎

記者黃庠棻／台北報導

女星林心如18日出席家扶基金會「用愛包圍」募款起跑記者會，一見到小孩她就露出慈愛的笑容，馬上蹲下拉近距離，流露出滿滿的母愛。談到國小二年級的女兒，她同樣露出幸福的笑容，大方分享跟老公霍建華一起育兒的點滴。

▲林心如出席家扶基金會「用愛包圍」募款起跑記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

林心如有了女兒「小海豚」後，生活重心都放在育兒上，談及教育小孩頗有心得，坦言自己認為溝通非常重要，要時常站在小朋友的角度看待事情，如果女兒有某件事情做不好，她就會採用「兌換的方式」，減少對方娛樂方面的時間。

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▲林心如分享育兒經。（圖／翻攝自林心如臉書）

不僅如此，林心如坦言女兒小時候會希望不要讓小孩曝光，但隨著對方年紀漸長，認為自己跟老公霍建華要放寬心，給予女兒跟一般小孩一樣的童年，所以夫妻倆私底下會喬裝帶女兒到公園玩，一家三口出門有時也會遇到粉絲要求合照，女兒當下會童言童語詢問「他們為什麼要跟你們拍照」，這時她就會出面解釋小倆口的工作性質。

▲林心如分享育兒經。（圖／翻攝自林心如微博）

隨著女兒慢慢長大，林心如笑說對方看過自己主演的經典戲劇《還珠格格》，只是風格不是女兒喜歡的，直呼「她只看一下下就不看了」，她更近一步透露女兒看過她跟霍建華一起出演的《地下鐵》，沒想到內容悲傷到連女兒都落淚。

▲林心如與霍建華婚後育有1女。（圖／翻攝自林心如臉書）

後續，林心如透露女兒還看了霍建華主演的《傾世皇妃》、《玫瑰的故事》，只是在劇中老公的角色都死掉，讓女兒看之前都會忍不住問父親「爸爸你這次會死掉嗎？」童言童語讓現場瞬間笑翻，一家人的互動相當可愛。