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直擊／鬼鬼未婚生女首露面狀態超美：我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽

記者蔡琛儀／台北報導

吳映潔（鬼鬼）今年1月10日宣布未婚當媽媽，已經平安產下一女的好消息，由於它懷孕過程全程保密到家，因此消息一出震驚各界；歷經2個月後，鬼鬼今（18日）出面參加台北時裝周活動，整個人看起來狀態極佳，對於外界不斷好奇孩子生父身分，她霸氣表示：「我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽！」

▲▼鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作 臺北時裝週AW25展前記者會-鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼鬼鬼吳映潔產後復出狀態超美。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作 臺北時裝週AW25展前記者會-鬼鬼吳映潔。（圖／記者周宸亘攝）

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鬼鬼說，自己就是為了打破外界對當媽媽的刻板印象，才想接這次的時尚活動，「誰說當媽媽會很邋遢，誰說不可以漂亮，誰說不能化濃妝！？」認為當媽媽還是要愛自己。鬼鬼笑說，現在很積極在減肥，還差兩、三公斤回到原本身材，「今天也是以新身分跟大家見面，很不容易。」也直呼覺得女兒「妹子」超可愛，「但哭太久會崩潰，還是要有耐心。」

鬼鬼說，自己一段時間沒出來工作，現在非常希望能夠有很多工作找上門，也說還好家裡有人一起幫忙照顧小孩，「不想要因為小孩被綑綁，我還有很多事要做，如果家裡非常有錢當然可以一直陪小孩，但我是獨立個體，還是要適時放手去工作。」

▲▼鬼鬼吳映潔率先帶看臺灣設計品牌永續環保新作 臺北時裝週AW25展前記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲鬼鬼大方分享當媽心情。（圖／記者周宸亘攝）

回顧懷孕時的心情，鬼鬼坦言當然會緊張，但因為是她一直以來的人生藍圖之一，「先做了再說，我來不及害怕，只有想等待有個好結果。」當女兒誕生那一刻也忍不住流下一滴淚。目前女兒已經有12個乾媽、還有阿喜和大文是姑姑、以及一位乾爹，女兒的衣櫃也大爆買，相當受寵；至於她的感情狀態，鬼鬼說自己一定會交男朋友，「（生小孩）沒有阻撓我談戀愛的心，但現在可以先緩緩。」

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