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從小被媽賣到私娼寮…她長大罹癌　安寧病房護理師挺肚喊話藏洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《生日快樂》已經進入倒數最後兩集，一齣談生死議題的戲在農曆年後開播，許多觀眾原以為看起來會很有負擔又沉重，沒想到一看之後就停不下來，網友大讚「助人工作邊做邊體會修行人生」、「拍得不輸韓劇」、「每天都會在八點把所有事情都完成，然後坐在電視機前看」，收視率也倒吃甘蔗急起直追，開播第十五集闖入同時段戲劇節目排名第三，所有節目前80名排行榜上，飆升到第26名。

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

《生日快樂》講述的是東部第一間安寧病房的醫護職人劇，還有個特別的名稱「心蓮病房」，劇中飾演護理長的許乃涵在播出第十五集的一場醫護會議中跟大家說「因為每個人心中都有一朵蓮花，這朵花在最黑暗最絕望的時候，只要給它一點點愛，它就還是會綻放」。

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張翰飾演「王英偉」主任，也在會議中講出《生日快樂》的故事核心價值「我們永遠不會知道，來到心蓮病房的病患，他們的過去承載了什麼樣的故事，但唯有我們跟他一起進入深淵，我們才能夠一起出來上岸」。

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

「心蓮病房」還有個別號「心蓮旅行社」，專門為患者圓夢，除了醫師、護理師、社工之外，還有個重要的成員就是志工，在劇中陳婉婷飾演癌末患者「美華」，從小被媽媽賣到私娼寮，不相信親情也不信任愛情，但志工仍把她當成女兒看待。

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

蔡亘晏在劇中挺著懷孕的大肚子跟陳婉婷說「這是我第一次當媽媽，我可以感覺到他一天一天的在我身體裡面長大，然後我才知道說，這個是生命」，連黃露瑤在戲中過生日也把最後一個願望留給陳婉婷，透過各種方式讓陳婉婷感受到愛的存在。

網友在螢幕前也感受到「讓我重新開始學習死亡人生題，面對它接受它」、「我們才有更深一步的了解人生的種種課題困難」、「感恩安寧病房醫護的愛，雖是額外的付出完成病患的照護，完成病患的心願也是功德一件」、「有這群醫護人員陪伴走最後一程，感到非常溫馨」。

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《生日快樂》即將播出完結篇。（圖／大愛電視提供）

劇情來到最後兩集，游君萍、許乃涵、郭文頤（大文）都在YouTube頻道陪觀眾邊看邊聊天、互動，很多網友已經忍不住喊出「敲碗+1」、「生日快樂2」，《生日快樂》生死議題成功創造口碑行銷，讓追劇的人在娛樂中找到生命的出口。

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