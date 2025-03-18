ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿本峇里島旅遊「算錯1件事」付出慘痛代價！　遭虧：難怪你變王子

記者孟育民／台北報導

八大綜合台《WTO姐妹會》以「不要相信這國人」為題，節目中新住民與來賓分享自己被「騙」經驗。阿本提到第一次去峇里島時，因為數學不好、對幣值不熟，付出慘痛代價，「他們服務很好，一下車除了會幫忙搬行李，也會問是否還有需要其他服務？當時我就想著我怎麼沒有早點來峇厘島？因為一路的體驗都太棒了。」

▲▼阿本提到第一次去峇里島時，因為對幣值不熟而付出慘痛代價。（圖／八大提供）

▲阿本分享去峇里島的慘痛經歷。（圖／八大提供）

阿本說回到飯店後，才知道這些都要被索取額外費用，讓他更加沮喪，「因為那天我只要花1000多塊台幣，但實際上卻花了1萬多塊！因為後來才發現，我付的錢都多給了一個0！」主持人郭彥均笑說：「難怪你變王子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿本提到第一次去峇里島時，因為對幣值不熟而付出慘痛代價。（圖／八大提供）

▲李明川同樣被騙（圖／八大提供）

而同樣在被禮遇後，才發現被騙的來賓李明川，談到自身在英國的經驗，因為自己看不懂地圖，所以習慣用問的，「有一次我在倫敦問路人，對方很好心帶著我走，但明明目的地大概只隔兩個街區，他卻在途中說要繞捷徑。」殊不知，走到巷子裡竟發現是死巷，李明川逗趣表示：「我心想莫非我要被劫財又劫色了？但其實對方只是開口要我付他帶路的錢。」現場來自英國的Netalie聽完李明川的故事，覺得奇怪，她說：「因為我之前住過倫敦，倫敦人沒那麼熱情，通常都懶得理你！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

PS女孩日籍新成員菊池桃子　大秀「一字馬」超吸睛！

推薦閱讀

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

前AV女優相澤南結婚了！嫁日本演藝圈大咖　她速升副社長震驚業界

前AV女優相澤南結婚了！嫁日本演藝圈大咖　她速升副社長震驚業界

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

阿本, 詐騙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金秀賢否認金賽綸家門同框照！　被爆私生2017年跟拍目擊：是其他人
  2. 20年《世界第一等》收攤了！　電視台證實「轉換型態」千萬點擊YTR接棒
  3. 「最直白翻譯」家寧聲明！　律師神回秒殺：麻煩拿出金流
  4. 布萊德彼特玩命狂飆挑戰極速　《F1》導演現場哭喊：拜託你開慢點！
  5. 直擊／鬼鬼未婚生女首露面狀態超美：我是小孩的爸爸，也是小孩的媽媽
  6. 金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議
  7. 趙正平舉辦「生前告別式」！演藝圈好友都來了　意外公開她示愛私訊
  8. 抓家寧聲明「2大疑點」！　前主播劉芯彤列5重點：這沒有鬼什麼叫有鬼
  9. 快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論
  10. 柯佳嬿破尺度「罕見中空」！胸下全是洞…S腰身被看光 香港走紅毯激辣

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366