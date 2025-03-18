阿本峇里島旅遊「算錯1件事」付出慘痛代價！　遭虧：難怪你變王子

記者孟育民／台北報導

八大綜合台《WTO姐妹會》以「不要相信這國人」為題，節目中新住民與來賓分享自己被「騙」經驗。阿本提到第一次去峇里島時，因為數學不好、對幣值不熟，付出慘痛代價，「他們服務很好，一下車除了會幫忙搬行李，也會問是否還有需要其他服務？當時我就想著我怎麼沒有早點來峇厘島？因為一路的體驗都太棒了。」

▲阿本分享去峇里島的慘痛經歷。（圖／八大提供）

阿本說回到飯店後，才知道這些都要被索取額外費用，讓他更加沮喪，「因為那天我只要花1000多塊台幣，但實際上卻花了1萬多塊！因為後來才發現，我付的錢都多給了一個0！」主持人郭彥均笑說：「難怪你變王子。」

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▲李明川同樣被騙（圖／八大提供）



而同樣在被禮遇後，才發現被騙的來賓李明川，談到自身在英國的經驗，因為自己看不懂地圖，所以習慣用問的，「有一次我在倫敦問路人，對方很好心帶著我走，但明明目的地大概只隔兩個街區，他卻在途中說要繞捷徑。」殊不知，走到巷子裡竟發現是死巷，李明川逗趣表示：「我心想莫非我要被劫財又劫色了？但其實對方只是開口要我付他帶路的錢。」現場來自英國的Netalie聽完李明川的故事，覺得奇怪，她說：「因為我之前住過倫敦，倫敦人沒那麼熱情，通常都懶得理你！」



