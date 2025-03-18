蕭淑慎老公認了「10年前就生子當爸」！才遭她切割　親回婚姻現況

圖文／鏡週刊

梁軒安和大他15歲的蕭淑慎結婚至今7年多，月初蕭淑慎突然發文：「以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰！」看似想跟對方切割，傳出感情生變。最近本刊又接獲消息，其實梁軒安早在10年前就有一段婚姻，當時兒子出生不久就不幸因病夭折，目前還有一個9歲左右的女兒。

據梁軒安身邊教友表示，過去聽過他分享自己曾經當過爸爸，而藝人郭世倫的臉書2015年8月曾PO出多張梁軒安和其剛出生兒子的照片，並不斷為其禱告，寶寶在救護車上罩氧氣罩吸氧並住進醫院疑似病況危急，當時梁軒安和太太、兒子人都在日本，但據悉最後仍回天乏術。

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▲梁軒安十年前曾在日本和另一半生下兒子，最後不幸夭折。（翻攝自郭世倫臉書）

過了2年，梁軒安便和蕭淑慎登記結婚，對於之前蕭淑慎PO出疑似切割宣言，他則否認情變表示，自己不會質疑太太的做法或想法，兩人也都一直互相支持。對於曾有過婚姻及生子，梁軒安回應表示，當時和前妻是在日本留學認識，原打算在日本共組家庭，沒想到孩子因感染日本腦膜炎出生不久就病故，但隔年兩人有再生下一女兒，至今已8、9歲左右，但離婚時，就協議梁軒安除了支付撫養費外，不得與女兒聯繫，所以至今只有看過小孩的照片，「當然會想看她，但這是協議好的事，我也要尊重前妻以及我現在的太太」，對於和蕭淑慎的夫妻感情狀況，梁軒安則說，「我現在只求把家顧好，讓她做她喜歡的事情，我的事都不要牽涉到她，照顧好她的身體就好。」



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