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小孟老師／3月19日星座運勢　巨蟹「領悟自我價值」減少支出

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：勇於創造願景

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感情：熱情洋溢浪漫

財運：收入理財增加

幸運色：草綠色

貴人：金牛

小人：射手

雙子座

工作：工作表現優異

感情：情有獨鍾愛意

財運：買賣來賺差價

幸運色：漆黑色

貴人：射手

小人：天蠍

天秤座

工作：突破自我限制

感情：情牽心動美好

財運：報稅代理傭金

幸運色：艷紫色

貴人：獅子

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：取得不凡成果

感情：情意相扶珍愛

財運：家教兼差小賺

幸運色：銀白色

貴人：牡羊

小人：金牛

金牛座

工作：做事放寬心態

感情：風花雪月浪漫

財運：講師兼差收益

幸運色：奶咖色

貴人：雙魚

小人：牡羊

處女座

工作：修正思考方向

感情：甜蜜依偎浪漫

財運：餐飲兼差收入

幸運色：金黃色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：領悟自我價值

感情：心意相通靈犀

財運：避免過度支出

幸運色：鮮橘色

貴人：處女

小人：天秤

天蠍座

工作：保持開放心態

感情：花前月下情興

財運：收租金被動財

幸運色：鐵灰色

貴人：雙子

小人：處女

雙魚座

工作：經營策略成功

感情：真心實意愛心

財運：養殖副業賺益

幸運色：丹寧色

貴人：天秤

小人：雙魚

【火象星座】

牡羊座

工作：熱情激情動力

感情：心心相印珍惜

財運：網路寫作稿費

幸運色：鵝黃色

貴人：魔羯

小人：水瓶

獅子座

工作：保持樂觀自信

感情：美好時光甜蜜

財運：出版出書小賺

幸運色：寶藍色

貴人：巨蟹

小人：金牛

射手座

工作：不再懼怕未知

感情：甜蜜浪漫幸福

財運：副業賣車有賺

幸運色：正紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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