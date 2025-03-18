陳沂手術除4痔！驚：以為中年男子才會有　2族群女性要小心

圖文／鏡週刊

女星陳沂近來狂開戰場，除了開戰律師遭到起訴，被求償7億元外，她還力挺YouTuber網紅Andy老師，建議Andy老師對家寧提出返回分紅；此外，陳沂的私生活可說是有「痔」難伸，長了1顆外痔、3顆內痔，日前她已透過手術處理，找回乾淨的後庭，接下來還想要動陰唇整形手術。

2年前陳沂做健康檢查時，被醫生診斷出有內痔和外痔，雖然症狀輕微，近乎無感，但陳沂還是超級驚訝：「我以為這是中年男子才會有的毛病。」求知欲甚高的她，立刻積極涉獵相關知識，發現原來50歲以上女性，近半有類似困擾；尤其自然產的媽媽們，幾乎都有痔瘡，只是因為害羞不敢求醫，雖然她才40出頭，但想以身作則，鼓勵有相關問題的女生勇敢治療。

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▲近日和律師李怡貞互槓的陳沂，竟因《著作權法》遭起訴。（翻攝自李怡貞臉書）

綁橡皮筋 除內痔

於是陳沂這2年間，四處搜尋評價，並找到讓她信賴的醫師後，決定動手術。陳沂向本刊分享過程，「內痔就是綁橡皮筋，讓它自行脫落。外痔就必須動刀割掉，只要250元掛號費。」但因為健保一次只能綁一顆內痔，加上醫師時段預約困難，陳沂前後花了3個月的時間，到今年2月才把痔瘡治療完成。

▲陳沂上法院零敗績，雖然近期被起訴，但她信心滿滿。

陳沂形容綁內痔的感覺，「就是肉被綁起來，然後夾一下，痛！真的痛！」手術完成後，陳沂一直覺得下盤隱隱作痛，連她這般號稱不怕痛的女性，都得吞一顆止痛藥才睡得著。但好在隔天她就活蹦亂跳，還能出門找朋友，到處跟人家說她的痔瘡故事。

▲陳沂和網紅鄭女（左）是演藝圈死敵，雙方以法律訴訟大戰數回合。

粉絲執刀 看光光

▲陳沂（右）和胡瓜（左）是好友，因胡瓜主持醫學節目，連帶她也獲得不少相關知識。（翻攝自陳沂臉書）

陳沂也分享動手術時的趣事，原來醫師竟然是她的粉絲。「醫生一邊動手術、一邊跟我說：『我有追蹤妳的臉書耶。』」陳沂說原本以為醫師不認識她，想不到在後庭被看光光的情況下被認出，而且醫師還跟陳沂大聊時事、詢問她的看法，陳沂竟也就跟醫師大聊，在兩人七嘴八舌的情況下，終於把內痔、外痔都處理完成。

此外，陳沂熱愛醫美，也經常涉獵最新知識，她發現竟然有陰唇整形手術，讓她躍躍欲試，「因為幾乎所有女生的陰唇都是兩邊不對稱的，手術可以讓陰唇更漂亮。」也就是說，整理完了「後面」，接下來她還要整理「前面」，對於下盤用心甚深。只不過陳沂單身多年，何須如此在意下體？陳沂說：「我就是做給自己看，女生讓自己開心是最重要的！」



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