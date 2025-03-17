YTR夫妻見Andy下場有感！　列「3要點不可犯」家寧媽全中

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber Andy（王崇睿）與張家寧的分手風波連日以來持續延燒，他指控眾量級頻道在分手後被張家人奪走，近10年的合作收益分配不公，還將所有的盈利轉入張父、張母個人外幣帳戶。對此，同樣是夫妻共同經營的親子型網紅「Mom & Dad」也發表了他們的看法，強調如果情侶或夫妻要一起創業，尤其是當網路創作者，有三件事必須要注意。

▲眾量級Andy、家寧鬧翻。（圖／翻攝自眾量級臉書）

「Mom & Dad」由華爸與鳥媽組成，兩人育有3個孩子，長期分享家庭生活與育兒經驗，經營YouTube頻道，擁有超過二十萬的訂閱者和五十萬的臉書粉絲。華爸日前日針對Andy事件發表了看法，指出夫妻倆和「眾量級CROWD」情侶檔有不少相似之處，特地分享了三大建議，供有意共同創業的情侶參考。

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▲華爸與鳥媽提出情侶或夫妻一起經營事業該注意的點。（圖／翻攝自Mom & Dad臉書）

華爸表示作為夫妻共同創業的經驗者，婚姻應該像一間公司一樣經營，夫妻是「公司」最主要的股東，家人最好不要過度介入婚姻中的決策，且夫妻間的財務應該保持公開透明，分享說：「我們結婚10年來，所有的錢都是交給太太管理，我每個月會收到財務報表。」鳥媽則補充，夫妻倆每筆收支都非常清楚，並且會定期開財務會議，避免了隱瞞或私藏。

華爸最後強調，最重要的是維護一個平等的夥伴關係，「無論賺多少錢，重要的是雙方都要有發言權，在重大決策時一起討論，這樣才能避免一方成為另外一方的員工。」