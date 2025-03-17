孫生神隱近況曝！女友揭「得知性騷風波」真實反應　陪走低潮：甘願被狩獵

記者孟育民／台北報導

孫生日前深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。多芬日前現身網路節目《鄉民TV》，談及男友現在的心理狀態，坦言：「 他很自責，他對不起所有人，他知道這件事是不對的，他已經知道錯了，因為他們以前的作風就是那樣，可是現在知道對大家是不好的感觀。他確實很痛苦、超級低落，但這是他應該得到的代價，做錯事本來就該自己在家悔改。」

▲▼孫生近況曝光。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）



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多芬和孫生交往2年，兩人是在網路上認識，最後相約喝酒，最後成為伴侶。男方爆出一連風波，多芬都不離不棄陪在身邊，更陪伴他看醫生，不過她還原第一時間自己也是相當氣憤，「不管真假，爆出來那件事，我真的很生氣也很無奈，你不是只是渣而已，你可能還有不禮貌的行為。」





▲多芬表示自己當時很生氣。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）

對於事後多位受害女子出來指控，多芬表示也有向孫生求證，「以他以前的人設到現在，我自己感覺是半真半假，但我也會跟他本人求證真相，想知道的就會問，有些不想知道的就算了。」

▲▼多芬事後也有像孫生求證。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）

如今她希望可以陪男友走過低潮，甚至矯正對方的價值觀，「如果整個社會都放棄他的同時，至少我不是落井下石的那位。目前選擇陪他，男人是狩獵的動物，那我甘願被狩獵，變心是本能、忠誠是選擇。」多芬理解孫生原生家庭的辛苦以及要面對的課題，「他必須長大，我只是陪伴他這段旅程，我們未來會怎樣我真的不知道，不管怎樣我都會祝福他。」





▲多芬願陪伴男友度過低潮。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）