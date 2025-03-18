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《火車來去》神秘人身份曝光！　安心亞感性曝「一輩子的遺憾」

記者黃庠棻／台北報導

台劇《火車來去》播出第十三集、第十四集，在華視與公視臺語台收視雙雙創下亮眼成績，神秘人物王董（楊烈飾）在田南小鎮受到文秀（安心亞飾）一家人無微不至的照顧，並決定收文秀當乾孫女，而此時文秀也發現王董會爸爸李安全（伊正飾）傳授給她的拳法，原來他就是自己的親阿公。

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

《火車來去》本週播出內容感人肺腑，歷經波折後，王董終於和文秀、文娟相認，文秀特別請文娟拿出家中珍藏的老照片，與王董一同分享這些年來和家人的點點滴滴。聊到屬於自己的珍貴回憶，安心亞表示「從出道到現在，粉絲送的卡片我都有留存下來。」

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▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

前陣子在整理時，過往的回憶一一浮現，粉絲的文字讓她感動不已，心中滿是溫暖。安心亞感性說道「真的很感謝粉絲們一路以來的陪伴。」許孟哲也有感而發，笑稱「小時候跟著家人去迪士尼，坐雲霄飛車的時候，我因為害怕，就轉頭咬了爸爸的手臂。」回想起當時的情況，許孟哲記憶猶新表示「我是真的全力咬，完全沒鬆口，爸爸手上的印子維持了好幾天。」主演們和家人、粉絲間的暖心片段，和《火車來去》中角色們的溫情故事相互輝映，串起了一篇篇美好的回憶。

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

在《火車來去》中，王董的身世揭曉，家人間時隔多年終於能相聚，讓觀眾們都紅了眼眶。談到家人間的羈絆，鍾承翰真情流露稱「小孩子出生的時候，我就抱著，靜靜地看著。」孩子回望時那抹笑容，既感動又溫暖的笑，至今仍深深的刻在他的記憶裡。

▲《火車來去》播出後，刷新公視台語台開台收視紀錄。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

安心亞回想起和爺爺的回憶，感性表示「小時候爺爺送我去坐車的樣子，記憶越來越模糊，但卻依然清晰記得他牽著我的手的畫面。」後來因為唸書越來越少回台中，突然收到爺爺過世的消息，她難過表示「我應該要常常回去看他的，錯過這麼多相處時間，是我一輩子的遺憾。」兩位主演分享和家人間的深厚羈絆，讓觀眾們看到他們有別於劇中角色的感性一面。

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》劇情進入高潮，即將迎來大結局。（圖／華視、公視台語台提供）

《火車來去》即將於3月23日迎來故事的最終章，王董身分曝光留書離開，文秀一家人的團圓夢會因此生變嗎？缺乏資金的武雄，他的電影夢能持續發展嗎?敬請鎖定《火車來去》，週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出的精彩大結局，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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