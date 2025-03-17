郭靜追劇《淚之女王》「沒愛上金秀賢」　羞認：我的男神另有其人

記者吳睿慈／台北報導

女星郭靜17日出席保養品代言人活動，身穿白色露肩洋裝、以一頭深紅髮色亮麗現身，現年44歲的她保養得宜，不論是氣色、外表狀態都超好，她謙虛回答：「為今天就是很重要的新品的發表會，又是身為品牌代言人，希望是一個好的狀態呈現給大家。」對於近來金秀賢延燒的事件，她承認有看完《淚之女王》，但沒有因此喜歡上男主角金秀賢，表示心中男神另有其他人。

▲郭靜透過運動維持體態。（圖／記者周宸亘攝）



郭靜接下保養品代言，分享保養秘訣，「我吃過鹹容易水腫，但是我又是一個重口味的人，所以如果有重要的活動的話，我可能前天就會比較少吃重鹹的，炸的或是辣的就會比較不碰」，保持每天喝水1500毫升的水量，運動則以拳擊有氧與快走為主，偶爾也會犒勞自己吃美食。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭靜對於自己的鎖骨最有自信（圖／記者周宸亘攝）



對於自己的鎖骨最有自信，郭靜幽默表示：「就算再胖，我的鎖骨還是會浮現一點點！」笑稱左邊鎖骨可以裝水，「所以只要我照鏡子，發現我的鎖骨有跑出來，我就會知道自己可能瘦了！」過去也曾有「肉肉時期」，比現在胖8公斤，但後來養成運動、快走習慣便慢慢瘦下來。

▲郭靜接下保養品代言。（圖／記者周宸亘攝）



單身邁入9年，被問到有朋友介紹嗎？郭靜無奈：「朋友的朋友在哪裡？，我覺得這個狀況可能會有點尷尬，因為你如果說一個已經要介紹你朋友認識，可能會開始會變得很不像自己。」但隨後又改口表示開放徵有，「我改變一個說法，大家朋友的朋友都來！」

▲郭靜單身邁入9年，過去曾看過《淚之女王》，但沒有因此喜歡金秀賢。（圖／記者周宸亘攝）



近來韓星金秀賢負面新聞頻傳，郭靜透露，曾用1.5倍速看完《淚之女王》，但她沒有因劇喜歡上對方，「他（金秀賢）沒有在我的那個偶像的那個名單裡面，我的男神另有其人是南柱赫。」