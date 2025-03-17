北一女畢業生扛「30歲儀隊槍」力挺《夜校女生》　她協尋日校桌友

記者黃庠棻／台北報導

《夜校女生》上映後好評不斷，這部由唐在揚監製、莊景燊執導、並由陳姸霏、邱以太、項婕如、季芹以及涂善存主演的電影上映以來引起熱烈迴響，影評人讚聲滿滿，全台票房賣破1000萬，影人及演員們勤跑映後座談，更有許多溫暖迴響。

▲《夜校女生》全台票房突破千萬佳績。（圖／興揚電影提供）

不僅有「小綠綠」校友到場相見歡，更有夜校校友隔空協尋29年前的日校桌友，真人真事相當感人。日前季芹、陳姸霏母女檔終於難得合體，陳姸霏卻自招「很欠揍」，笑說「我媽還想問季芹姐，是不是很想揍我」，這部今年初最浪漫、溫暖的青春電影《夜校女生》全台持續熱映中。

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▲《夜校女生》全台票房突破千萬佳績。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》上映迄今勾起許多人的青春回憶，甚至有已經畢業30年的學姐，當年也曾在樂儀隊有美好回憶，特地帶著滿滿的青春印記，已經30歲的「儀隊槍」來到戲院支持電影，還與苦練一個多月樂儀隊的「學妹」項婕如相見歡。

▲樂儀隊學姊「攜槍」進戲院與學妹項婕如相見歡。（圖／興揚電影提供）

另一名曾是北一女夜校校友，同時也曾是北一女夜校老師的學姐大讚「電影很感人，細節動人」，更有一名學姐在看完電影之後大獲感動，並想起當年就讀夜校的美好回憶，也像電影裡面一樣與日校的「桌友」擁有美好的青春回憶，無奈已經斷聯，還透過鏡頭向昔日好友喊話「我的名字是楊長悅，85學年度入學補校博班，當時的日校桌友是書班張殷綺同學」，直呼「我真的很想念妳」，動人的分享讓導演莊景燊及在場所有觀眾都忍不住感動落淚，為這段友誼動容，也為電影的主創團隊們表達謝意。

▲《夜校女生》全台票房突破千萬佳績。（圖／興揚電影提供）

季芹、陳姸霏在片中飾演一對母女檔，難得同台出席映後宣傳，昔日青春偶像季芹此次在《夜校女生》飾演陳姸霏的媽，她大方表示沒關係「無論是演媽媽或者是殺人犯，這對演員來講是一件很幸福的事情，因為可以嘗試各種不同的變化」。

▲《夜校女生》全台票房突破千萬佳績。（圖／興揚電影提供）

陳姸霏則爆料自己媽媽曾跟她開玩笑說「跟芹姐在拍攝的時候，她是不是跟我一樣很想揍妳？」並自招從小就是欠揍的小孩，所以在拍母女吵架那場戲的時候，才覺得小時候真的很不懂事，為什麼媽媽總是要規定這規定那，拍完才知道父母的用心良苦，媽媽也是看完才跟她告白「小時候這樣管教，是希望妳少走些冤枉路」。

▲季芹、陳姸霏難得合體。（圖／興揚電影提供）

不只感動許多曾擁有過青春回憶的校友們，網路上亦有不少知名影評人發表好評，聞天祥大讚「陳姸霏和項婕如的對手戲好看，有清新也有心機，張弛有度，已有大將之風。」膝關節則表示「帶來了追憶似水年華的90年代，這是通俗文化裡最後一場共同記憶派對，再次爬梳著6、7年級生感動且感傷的時代眼淚」。龍貓大王通信說道「一部可愛的電影，成為一場甜甜酸酸的美夢。」

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。電影講述陳姸霏飾演聯考失常的小愛，在「望女成鳳」的媽媽堅持下，進入高中名校的夜校就讀，與項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，共用一張書桌。

▲《夜校女生》全台票房突破千萬佳績。（圖／興揚電影提供）

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