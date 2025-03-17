薔薔遇美國男「對方出手闊綽」！　帶回家過夜結局失望：裝得很辛苦

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（18日）播出「外國型男的審美觀，原來“這款”才是天菜」，藝人薔薔異性緣超好：「全世界的男人都喜歡我，乞丐到大老闆通通有，還有剛從精神病院放出來的愛我愛得半死，要把他家鑰匙給我，我都快嚇死了。」

▲薔薔向來桃花極好 。（圖／中天綜合台提供）



她也經常碰到出手大方的男生：「我去每個國家基本上都不用帶錢出門，男生都很肯為我花錢、討我開心，有一年我在墨西哥遇到一個美國男生，他為了我花非常多錢，還帶我到處去玩，他朋友看了都很生氣，覺得我是來騙錢的。」在場來賓聽了都很好奇她和對方的後續發展，薔薔則接著說：「我覺得這個男生不錯就讓他跟我回家，結果回家之後特別失望，只能說那天晚上我裝得很辛苦。」

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▲薔薔在墨西哥遇美國男，結局大反轉 。（圖／中天綜合台提供）



薔薔還提到對韓國男生的印象很差：「我去紐約的韓國夜店，老闆看到我就說『不用排隊，我給妳免費的桌子』，進去之後，有兩個韓國男生想要過來我這桌，但我沒叫他來，後來他拿酒來，我以為他要跟我說話，結果他潑我酒說『妳在跩什麼』。」

氣到不行的她，沒想到離開夜店後竟又碰到對方：「我跟朋友要去吃消夜，朋友的另一個女生朋友也加入，她說想約男友一起來，結果她男友竟然是剛剛潑我酒的韓國人，我不演了，直接說『這男的超沒用，妳確定要繼續跟人家在一起』？」即便對方態度軟化，薔薔還是很不開心：「他有女友還想把我，重點是人家不讓你過來，你還自以為是，所以我非常討厭韓國男生！」



