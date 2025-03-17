獨／天母水果店員機警解救女子！身份是「台劇演員」親自還原過程

記者黃庠棻／台北報導

台北市天母一間水果店外發生一起衝突事件，近日一名男子要求一位女子上車，雙方爆發拉扯。店家發現異狀上前關心，男子卻突然失控，掀翻桌子，導致桌上的草莓散落一地。所幸有帥氣男店員出面解救，而該名店員的身份也被起底，是常出現在大螢幕的演員董季鑫。

▲演員董季鑫解救一名被拉扯的女子。（圖／翻攝自Instagram／rabbit21449）

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董季鑫在2017年踏入演藝圈，演出過多部台劇包含《苦力》、《炮仔聲》、《好運來》，在《追分成功》中飾演渣男角色，目前還有一部大愛劇《以身相許》待播中，除了戲劇之外，他也拍過許多廣告，是螢光幕上的熟面孔。

▲演員董季鑫是大螢幕上的熟面孔。（圖／翻攝自Instagram／rabbit21449）

談到成功阻止一場拉扯事件，董季鑫接受《ETtoday星光雲》訪問時，還原了當天的情況，他表示自己看到男女方在店門口拉扯了五分鐘之久，一開始本不想干涉，但目睹男方有大動作的拉扯行為且情緒激動，他才趕緊上前，發現女方面露難色，於是自然而然地出面解圍，坦言「當下並沒有想太多」。

▲演員董季鑫解救一名被拉扯的女子。（圖／翻攝自Instagram／rabbit21449）

隨後，董季鑫進一步說道，當時有一直詢問女方「需不需要幫忙」，但對方一直不敢講但又露出害怕的神情，後來男方打翻店門口的草莓，他沈著應對，蹲下撿拾掉在地上的水果，這時剛好警察的巡邏車經過，同事機警地攔住警察，才結束這一場拉扯之亂。

▲演員董季鑫解救一名被拉扯的女子。（圖／翻攝自Instagram／rabbit21449）

對此，董季鑫表示自己平常是個非常冷靜的人，也不想在水果行前起衝突，一是害怕影響到營業，二是怕如果有肢體上的拉扯可能會有法律上的問題。被問到水果行是否為自家經營，他透露因為老闆是自己的朋友，在疫情時沒有戲拍，才會去水果行打工，目前仍以演藝工作為主，有空的時候才會到水果行擔任店員。

▲董季鑫分享解救被拉扯女子的過程。（圖／翻攝自Instagram／rabbit21449）