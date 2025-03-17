雷／《苦盡柑來遇見你》IU老公「只有背影」　韓網挖劇透：是大咖男神

記者吳睿慈／綜合報導

南韓催淚劇集《苦盡柑來遇見你》由IU一人分飾兩角，她飾演青年時期的愛純以及「愛純女兒金明」，兩個角色皆有不同特色，深受劇迷喜歡。戲劇迎來第三幕，「愛純女兒」金明迎來人生結婚大事，沒想到老公只有「背影」現身，引起各界好奇到底是誰。韓網根據戲劇事前曝光的劇透，循線發現她最終沒嫁給李濬榮飾演的英凡，而是嫁給金宣虎飾演的朴忠燮，令網友驚訝「原來是金宣虎嗎」。

▲▼《苦盡柑來遇見你》IU飾演的金明老公並未公開。（圖／翻攝自Netflix）



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《苦盡柑來遇見你》播出以來，故事寫實描述細膩又催淚的家人情感，劇情讓觀眾又哭又笑，獲得很多粉絲喜愛。IU一人分飾兩角，愛純長大後由影后文素利飾演，她則繼續參演「女兒金明」的角色，與媽媽不同，父母努力賺錢讓她讀大學，總是考到第一名孝敬父母，只是她的北漂過程並不順遂，感情、事業都曾遇到難關，與英凡交往，卻遭到男方家長反對。

▲▼網友挖出劇透，《苦盡柑來遇見你》IU老公是金宣虎所演。（圖／翻攝自Netflix、theqoo）



劇情埋下伏筆，釋出金明（IU飾演）出嫁的畫面，然而，金明老公卻只有背影，且結婚資訊來看她並非嫁給英凡，而是嫁給名為朴忠燮的新人物，引起全網好奇「老公到底是誰」；事實上，早在戲劇釋出前，就有網友發現本劇找來金宣虎現身客串，且他飾演的角色就是朴忠燮。

▲IU劇中老公名為「朴忠燮」，該角色是金宣虎所演。（圖／翻攝自Netflix）



不僅如此，金宣虎在預告裡以「背影」出現，身高183公分的他與IU有最萌身高差，據官方公開的海報照，金明老公向丈母娘、岳父鞠躬，該背影也確實神似金宣虎，令觀眾更加確信「金明老公就是金宣虎所演」，然而，戲劇揭開第三幕，朴寶劍戲份也差不多結束，讓劇迷哀嚎「想要看更多朴寶劍」、「我是為了朴寶劍才看的」、「朴寶劍沒了嗎」。