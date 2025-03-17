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六月喜宣布「49歲生日再嫁」！　二婚李易被超閃戒指套牢：新婚快樂

李易在限動上分享送六月香奈兒戒指當生日禮物。（翻攝IG）

圖文／鏡週刊

女星六月（蔡君茹）和李易前陣子歷經婚變考驗，今過49歲生日，李易在限動上分享為她慶生的畫面，除了獻上香奈兒鑽戒，還放閃寫下「她剛剛說要再嫁給我一次。」並寫下「新婚快樂」。看來小倆口感情修復的不錯。六月開心透露，這是李易向她閨密探聽得知她喜歡的款式才託人入手，也費了番功夫。

因為一般生日逢九低調些，因此六月選擇不和朋友大肆派對，而是一家四口相聚吃牛排，而歷經婚姻危機，李易這回也花足心思，先是向六月好友探聽她喜歡的款式，而台灣櫃上可能缺貨，因此找朋友代購香奈兒的超人氣三環戒，讓六月開心的笑到合不攏嘴。

六月昨拍畢業照模樣像少女。（翻攝IG）

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▲六月昨拍畢業照模樣像少女。（翻攝IG）

六月說，昨晚是鄰居到家裡作客，剛好李易近期下廚，六月都因研究所課業無法吃到他的拿手菜，因此許願希望點餐。只是昨天六月拍畢業照，仍沒能如願吃上李易的菜，他也承諾近日補上。六月兩年前考上師大國際時尚高階管理碩士在職專班（GF-EMBA）後，週末幾乎要上課，努力的她還曾拿到獎學金，她曾當上學生會長，還創立羽球社，同時在品酒社擔任幹部，目前也是班代。對一個雙寶媽來說，實在不容易。

今（17日）過49歲生日的六月，日前分享畢業照，學生模樣超級清新，她之前大病一場，清瘦了不少，身體年齡甚至回到30歲，因為逢9不過壽，她形容自己是「50歲變30歲」，自嘲「小確幸」。李易分享老婆美照，並說：「辛苦太太了，再一下下就畢業了，我愛你，畢業加油，拍照順利。」高調放閃，六月也回：「感謝李先生愛的支持。」

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