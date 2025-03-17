心碎！金賽綸家屬公開追思AI影片　還原生前開朗笑容「請別為我而哭」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生去世，家屬近1個月來陷入悲傷之中，並指控女兒生前因為金秀賢、YTR李鎮浩等人飽受痛苦。家屬日前製作一則追思AI影片，以金賽綸的口吻說著「請不要因為我而哭得太多」，字句令人心碎，引起大批粉絲留言哀悼「心好痛，太遺憾了」、「看完影片哭了」。

▲金賽綸家屬公開追思AI影片。（圖／翻攝自權英燦（권영찬）YouTube）



金賽綸的追思影片，是由防止韓國藝人自殺協會的會長權英燦（권영찬）所上傳，該影片是家屬利用AI還原金賽綸生前的樣貌與聲音所製作。金賽綸說著「我從小就開始演戲，收到了很多喜愛，也有仍然不足夠的樣貌，也有讓大家失望的時候，就算如此，仍然相信我、等著我的粉絲們，我想要說真心感謝你們，還有與我一起製造很多回憶我珍貴的朋友們，多虧了你們讓我笑，謝謝你們，希望你們不要因為我而哭得太多」。

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▼▲家屬利用AI影片還原金賽綸口吻，溫暖叮嚀「不要因為我而哭得太多」。（圖／翻攝自權英燦（권영찬）YouTube）



影片裡，金賽綸身後花團錦簇，宛如已經到了世外桃源，她最後向家屬留下遺言，「我親愛的家人們，謝謝你們總是溫暖的包容我、守護我，爸爸媽媽還有妹妹們，謝謝你們總是在我身邊為我應援，雖然現在見不到了，但我的心永遠會在你們身邊，請記住我又開朗又溫暖的樣貌，希望大家都幸福，健健康康地生活下去。」結尾，金賽綸做最後的感謝，「還有感謝大家，還有我愛你們。」

▲▼金賽綸是童星出身，生前拍過許多知名電影。（圖／翻攝自權英燦（권영찬）YouTube）



這段近3分鐘影片曝光後，讓網友悲傷不已，留言區全是哀悼金賽綸的字句，粉絲淚崩表示「總是那麼善良與漂亮的金賽綸」、「忍不住一直狂掉眼淚」、「如果沒有那些惡魔，金賽綸現在還在人世」。

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