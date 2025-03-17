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波妞8歲了！「4顆門牙長出來啦」賈靜雯為愛女慶生…聽到願望驚嚇

記者陳芊秀／綜合報導

波妞8歲啦！女星賈靜雯昨日（16）在IG分享小女兒波妞的慶生照，興奮寫到：「最棒的是門牙長出來啦！」而修杰楷也在限動發聲「繼續鬼靈精」。

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲波妞（前排左1）迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

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爸爸修杰楷4年前曾透露，波妞因牙齒天生較脆弱，再加上不小心跌倒摔斷，因此4顆門牙全數消失，當時只能等待長大自然換牙。但樂觀的波妞對此毫不在意，沒有門牙時期一笑開展露出小虎牙，模樣萌翻，如今整排門牙長出來，燦爛微笑出現白牙，被爸媽親親雙頰的模樣，幸福破表。

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲波妞與咘咘。（圖／翻攝自IG）

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲波妞長出門牙了。（圖／翻攝自IG）

關注波妞牙齒的粉絲感到欣喜不已，紛紛留言祝福：「波妞牙齒關注組太感動了！」謝欣穎也特別留言「牙齒終於長出來了！小俏妞生日快樂。」修杰楷限動發文，難掩嚴父氣場：「修波妞生日快樂，繼續鬼靈精，繼續調皮，繼續被我唸，繼續感受這宇宙，繼續愛妳」。

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲修杰楷限動發文。（圖／翻攝自IG）

賈靜雯更提到波妞的生日願望，「最驚嚇的許願」竟是希望再養兩隻貓，讓家中貓咪數量達到七隻，還想添購一隻天竺鼠。她笑言，朋友聽到後打趣地說這樣簡直是在許願開一個動物園，果然是她的女兒！她表示自己的願望是能到動物園工作，或許孩子是聽到自己的心聲吧。最後更以母親身分期許女兒要有同理心和善良，溫馨喊話暖翻一票網友。

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲▼波妞迎8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲波妞的願望讓賈靜雯直呼「最驚嚇的許願」。（圖／翻攝自IG）

【賈靜雯寫給波妞的慶生文】

波妞8歲囉～
最棒的是門牙長出來啦
最驚嚇的許願是⋯要再養兩隻貓變7隻
還要一隻天竺鼠
朋友直接說許願要一個動物園
果然是我女兒！
我的願望是將來去動物園工作
波妞應該是聽到我的心聲吧～
謝謝當天給祝福的朋友們
說好不收禮 結果還是⋯
我們很幸福！擁有滿滿的愛與祝福～
波妞最後一個願望 希望大家都平平安安
我覺得這好重要！還要健康快樂

寶貝～媽媽跟爸爸覺得妳們的善良與同理心是基本的！
要一直秉持這樣的同理關愛身邊的人事物！要用善良感動身邊的人事物～
8歲快樂

#happybirthday
#波妞
#同理心很重要
#善良

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