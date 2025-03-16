May’n台灣開唱「全程溝通零距離」：我愛說中文！　現場認老師

記者吳睿慈／台北報導

日本女歌手May’n於16日一天舉辦兩場演唱會《May’n Acoustic Tour 2025 「Hang Jam vol.5 」 in Taipei》，現身於Legacy Taipei與歌迷同歡，她以電子琴自彈自唱開場，動人舒服的旋律及歌聲，一開始就讓歌迷相當沉醉。全場她幾乎以中文與歌迷互動，交流零距離展現最高度誠意。

▲May’n誠意十足幾乎都是用中文與粉絲對談。（圖／好玩國際提供）



May’n很興奮地打招呼：「大家好！我回來了，我好想大家，第一次在台灣彈唱這個巡迴。」5年前Hang Jam台北站不巧撞到疫情取消，這次重回台北開唱，她表示「我非常幸福」，還不忘詢問觀眾「我的中文好嗎？我愛說中文，今天的音樂是非常特別的，讓我們一起完成這個演出吧！」台下歌迷稱讚「好可愛」、「好漂亮」，她開心到不斷致謝。

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▲May’n現場認中文老師。（圖／好玩國際提供）



演出以不插電形式表演，May’n還特別選許久未唱的歌曲及自己非常喜歡的歌，並跟歌迷聊了許多去年來台巡迴時的回憶及近期將進行的演出安排等話題，May’n一直不斷說：「講中文好開心。」也一直請教歌迷中文發音，她笑喊：「你們都是我的中文老師，謝謝老師。」最後安可時更開放2首歌讓歌迷現場點歌。

演出結束，May’n高喊：「謝謝大家的支持，我好幸福！」整場演唱會就在May’n讓大家如癡如醉的歌聲、全中文歡樂的談話、歌迷點歌的熱烈互動氣氛下完美結束。