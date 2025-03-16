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婁峻碩入戲脫稿演出！直接把男星「推倒在沙發」　他認：有點想哭

記者黃庠棻／台北報導

犯罪動作電影《器子》將於4月11日全台正式上映，近期活動一波接一波，片中「貴族三人組」李沐、黃禮豐、程雅晨跟導演簡學彬昨晚（15日）齊聚西門與粉絲開心見面，百位鐵粉冒著寒風大雨排隊購票，氣氛相當熱烈。

▲《器子》導演簡學彬（左起）跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》導演簡學彬（左起）跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

昨晚是「貴族三人組」殺青後首度合體，李沐自爆大家在片場常故意鬧黃禮豐，笑說「他的角色設定又很愛發脾氣，因為我們太熟就更想鬧他。」黃禮豐回憶有場戲被婁峻碩推倒在沙發上，坦言「最後有點想哭。」表面上是貴公子，卻時常被打被虐，內心充滿委屈，是反差最大的角色。

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▲《器子》導演簡學彬（左起）跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》導演簡學彬跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

在《器子》中，李沐、黃禮豐、程雅晨都是有錢人家的小孩，一起就讀貴族學校，婁峻碩則因為父母在李沐家裡幫傭的關係，從小跟李沐一起長大，原本被指派當護花使者，但兩人日久生情談起純純愛戀。

這一切都讓黃禮豐很不是滋味，所以時常對婁峻碩酸言酸語，有次婁峻碩終於不忍，直接動手還擊，他回憶那場戲滿臉委屈「我突然被婁峻碩推倒在沙發上，原本沒有這個設定，當下有點想哭，內心氣哭的感覺。」但黃禮豐也很感謝婁峻碩那一推，有幫助到他的角色情緒。

▲《器子》導演簡學彬（左起）跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》導演簡學彬跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

四人同場的戲，李沐表示跟婁峻碩拍吻戲時，要演出刻意在大家面前放閃的樣子，有感覺到黃禮豐跟程雅晨在旁邊準備看好戲，那一幕至今還印象深刻。

但問起四人的「感情線」，李沐跟程雅晨都很困惑黃禮豐片中到底愛誰，最後在兩個女生的逼供下，黃禮豐支支吾吾說「我應該是喜歡雅晨，但想佔有李沐。」讓眾人笑稱「好渣男的發言！」連默默坐在旁邊的導演都傻眼。

▲《器子》導演簡學彬（左起）跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

▲《器子》導演簡學彬跟李沐、程雅晨、黃禮豐齊聚西門跟粉絲見面。（圖／華映娛樂提供）

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，身為少年棒球教練，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘器官集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的復仇行動。

本片由賣座電影《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春主演，加上「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等演員助陣，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影。

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器子, 李沐, 黃禮豐, 程雅晨, 婁峻碩

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