記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅韓瑞希（音譯，한서희）過去曾因染毒遭罰，數度爆出負面消息，已經沈寂許久的她，16日凌晨卻突然多張與女星具荷拉的合照，並寫下「晚安，我的愛，這令人厭煩的世界，我再稍微活一下就過去」，文字引起關注，大批網友希望她不要過度傷心。

▲韓瑞希突曬具荷拉生前合照。（圖／翻攝自韓瑞希IG）



韓瑞希與具荷拉感情要好，兩人過去經常相聚，並留下許多自拍照，好友去世時她非常崩潰，具荷拉離世近6年，她16日凌晨突然在IG發出多張合照，具依偎在她的肩膀，兩人還有嘟著嘴合照，只是好友如今已經不在，她有感而發難過寫下「晚安，我的愛，這令人厭煩的世界，我再稍微活一下就過去ㄎ」。

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▲▼韓瑞希表示如果到時候見到具荷拉，會帶著包包一起過去。（圖／翻攝自韓瑞希IG）



文裡，韓瑞希提及具荷拉生前喜歡的包包，「姐姐，你那麼喜歡的香奈兒包包，我也會買去然後跟妳炫耀一番」，字句充滿思念具荷拉的心情。

只是韓瑞希突然曬出與具荷拉的合照，令網友催淚留言「好想念具荷拉跟雪莉」、「突然看到具荷拉的照片，還是一樣漂亮」、「希望具荷拉跟雪莉安息」。

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