Jennie演唱會「台下全巨星！」　金智媛、NJZ、Rosé現身暴動⋯工作人員崩潰了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jennie自推出首張正規專輯《Ruby》後，為回饋歌迷，她近來舉辦個人專場演出，從美國洛杉磯、紐約等地唱回首爾，15日在韓與粉絲見面，難得回到主場，台下邀請圈內好友，金智媛、NJZ、ROSÉ等人現身引起暴動，還有工作人員出面管秩序，場面熱鬧。

▲Jennie於15日在首爾開唱。（圖／翻攝自ODD ATELIER娛樂）



Jennie於15日在INSPIRE Arena舉辦個人專場演唱會，台上共70分鐘演出精彩，台下的藝人好友也各個是重量級嘉賓，演員金智媛穿過人群走進觀眾席，當看見四面八方的粉絲興奮到拿起手機拍她，她還禮貌地站起來鞠躬點頭，態度超親民。

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▲金智媛穿過人群找到位置，看到粉絲跟她打招呼點頭回應。（圖／翻攝自X）



金智媛美貌震撼全場，還有NJZ（NewJeans）也是受邀到場的觀眾，她們一現身就引起陣陣驚呼聲，所有觀眾都站起來尋找她們的蹤影，場上暴動到工作人員出面管秩序，不斷喊著「坐下」，在演出還未開始前就有插曲。

▲NJZ現身觀眾暴動。（圖／翻攝自X）

▲Rosé也在場支持隊友。（圖／翻攝自Rosé IG）



不僅如此，成員ROSÉ也在官方IG釋出前往演唱會的影片，她甜膩喊著「我在路上囉」，當Jennie唱到〈Mantra〉時，她嗨到跟著扭動屁股，臉上笑容藏不住，就連兩人後來在後台相見歡的影片也隨之曝光。