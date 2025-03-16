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家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber Andy老師遭前女友家寧一家奪走頻道「眾量級CROWD」引發網絡熱議，有人將家寧與蔡阿嘎前員工蘿拉放在一起比較，有眼尖網友發現，兩人曾經合體拍片，被戲稱「兩大詐騙女在同一部影片中」，引發議論。

▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／眾量級）

▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

有網友發現，家寧2021年曾拍攝到蔡阿嘎家拆禮物的企劃，當時家寧同框蘿拉，交代拍攝細節，提醒蔡阿嘎拆禮物時要注意的事項，這段影片如今被挖出，引發網友熱烈留言，「家寧蘿拉兩大魔王同框了」、「二伯：他去哪裡買這麼多紙箱？真相大白！家寧她家的工廠就是在做紙箱的」，片中蔡阿嘎戲稱家寧是「奧斯卡影帝」，也被網友笑虧是「神預言」。

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▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／眾量級）

▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／眾量級）

▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／眾量級）

Andy與家寧一家人的爭議持續延燒，針對群海公司發布的聲明，Andy再度反擊，還爆料營利都是進入家寧父母的外幣帳戶，引起更多爭論。對此，律師王至德認為，家寧媽已陷入兩難的境地，若公司否認有這筆收入，恐會構成侵占罪、背信罪，若坦承這筆收入，可能會被國稅局「連補帶罰」，可見會開公司、會管帳的人，不見得會處理公關危機。

▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／眾量級）

▲家寧蘿拉同框。（圖／翻攝YouTube／眾量級）

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