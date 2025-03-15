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代言人金秀賢形象暴跌！　日品牌「急推大谷翔平活動」救火

記者劉宛欣／綜合報導

金秀賢因被指控在金賽綸未成年時就與之交往，深陷醜聞風波，他雖承認兩人交往過，卻指出是在女方成年以後，與女方家人各執一詞，不過他的聲明中被揪出許多疑點，因此不被大眾買單，代言品牌因此陸續與他切割。其中，日本美妝品牌「黛珂（Decorte）」近日推出了另一代言人棒球選手大谷翔平的廣告，積極宣傳新活動計畫，時機點引起猜測，似是品牌意圖與金秀賢切割。

▲黛珂推出大谷翔平的新宣傳活動引發猜測。（圖／翻攝自黛珂官方IG）

▲金秀賢在2024年10月成為黛珂代言人。（圖／翻攝自黛珂官方IG）

金秀賢和大谷翔平同為黛珂代言人，日前，黛珂品牌正式曝光了大谷翔平的新廣告，並宣布自15日至4月13日，在東京原宿的「BAKERY CAFE 426 OMOTESANDO」舉辦大谷翔平代言的美容液宣傳活動。這已經是大谷翔平第三年擔任該品牌代言人，而金秀賢則是在2024年10月起，接下黛珂AQ系列的代言。

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▲黛珂推出大谷翔平的新宣傳活動引發猜測。（圖／翻攝自黛珂官方IG）

▲黛珂推出大谷翔平的新宣傳活動引發猜測。（圖／翻攝自黛珂官方IG）

金秀賢的高人氣為品牌帶來良好效益，在宣布他成為代言人後，一度讓品牌官網崩潰。近來金秀賢與金賽綸的糾紛曝光，比起其他精品、化妝品品牌陸續公開撇清關係，黛珂截至目前為止尚未對此發表任何正式聲明，僅悄悄將社群上的相關貼文撤下，不過，此次積極推動新廣告活動的舉動，仍引發猜測聲浪。

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大谷翔平, 金秀賢

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