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大S驟逝逾1月「安葬當天」是華岡校慶　小炳哽咽談學姊：好想她

記者蕭采薇／台北報導

女星大S（徐熙媛）上月2日因流感不幸在日本病逝，享年48歲，並於15日入土為安。同日也是她母校華岡藝校50週年校慶，現場學弟妹們也致敬ASOS，表演了《十分鐘的戀愛》。好友小炳當日也出席活動，露面談到大S，小炳語帶哽咽的說：「很想她。」

▲小炳出席華岡藝校50週年校慶，也在現場緬懷學姊兼好友大S。（圖／記者呂佳賢攝）

▲小炳出席華岡藝校50週年校慶，也在現場緬懷學姊兼好友大S。（圖／記者呂佳賢攝）

小炳的哥哥大炳是大S、小S華岡藝校的同班同學，小炳是姐妹倆的學弟更是圈內好友，當年大炳過世時，也是大S一直安慰小炳，並且出錢出力辦好大炳的後事。大S過世後，小炳表示，很感謝對方帶給自己的正面力量，他在兩天內寫完一首歌送給大S，且不會靠此營利，小炳哽咽道：「很想她。」

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▲小炳出席華岡藝校50週年校慶，也在現場緬懷學姊兼好友大S。（圖／記者呂佳賢攝）

▲小炳的哥哥大炳過世時，大S出錢出力給了很多幫助。（圖／記者呂佳賢攝）

被問到跟大S印象最深的互動，小炳笑言：「被她瞪」。他笑說，大S明明是學姊，但第一次見面時，他就呼喊本名「徐熙媛」，被大S冷瞪，「現在回想起來，都覺得滿有趣的。」小炳坦言，心情還在恢復期，也已為大S在社群守靈一個月，「這是我能夠為她做的事情。」

▲小炳出席華岡藝校50週年校慶，也在現場緬懷學姊兼好友大S。（圖／記者呂佳賢攝）

▲小炳表示，為大S社群守靈一個月。（圖／記者呂佳賢攝）

儘管S家仍在極度悲痛中，但還是在15日打起精神幫大S選了環境清幽的金寶山「玫瑰園」安葬。對此，小S悲痛表示：「謝謝關心，一切順利圓滿。」據悉，大S原本打算樹葬，但丈夫具俊曄捨不得愛妻，所以他這段期間，也都在家人陪伴下，到處尋找下葬大S的地點，最後終於選擇了「日光苑」，也方便日後家人奠祭。

 

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大S, 徐熙媛, ASOS, 小炳

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