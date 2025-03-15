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李明依呼籲重罰黃子佼　不希望牽連太多罪不及家人

記者葉文正／台北報導

李明依今天參加2025年天使心家族「336愛奇兒家庭日」，呼籲大家重視愛奇兒，不過她今天也被問到黃子佼事件後，曾國城回答提問，導致丟代言丟節目等窘境，李明依認為黃子佼應該受到重罰，但不應渲染或牽連太多人。

▲李明依主持天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李明依主持天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

李明依表示，今天的活動其實大家看到，天使心家族有很多身心障礙兒家庭，本來活動就是為他們辦的，還好有室內部分可以讓愛奇兒們體驗，希望可以讓小孩可以玩，這也是很好的教育。

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▲吳姍儒、李明依出席天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳姍儒、李明依出席天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

她也透露兒子威利現在在保險公司工作，每個月業績都不一定，是他的第一份工作，兒子以前在餐廳打過工，後來發現他打工過就再也不去吃，因為很難過，發現餐廳幕後環境不佳，導致心裡有陰影。

▲李明依主持天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李明依主持天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

而對於曾國城請辭《一字千金》，李明依認為：「我覺得整個事情有點渲染到影響到太多其他人，應該要回到事件本身，黃子佼該受法律制裁，即便我是他很好的朋友，但犯罪就是犯罪，不管老婆跟女兒知不知情，但是他們不是犯罪的人，也不希望他們走上絕路，一個家庭很不容易。」

至於其他演藝圈大哥受到牽連，李明依呼籲：「應該回到事件本身，確實很為難，我參加活動，也也會回答這些問題，大家應該要多多關注公益，演藝圈很多人投入在很有愛的事情，若我們不來，弱勢團體就更沒有人支持，對於那些做出危害社會的人，本就應該受到嚴厲懲戒，像我也反對死刑，殺人就是償命，怎麼到現在還可以說殺掉人命而躲死，不能再有躲過死刑的事情，法令倘沒有保護到受害者，受害者都還會受到二次三次的傷害，所以我強調，該受制裁就要制裁，我也很替受牽連的人難過，如果每次有發生事情，的確公眾人物的回答都會受到評論，希望事件到此。」

他還是強調，跟黃子佼很好，但嚴厲譴責他行為，事件發生後，還有酸民到我臉書來嗆我，但我沒有幫加害人，我只是說不要牽連到他父母或是小孩，但該懲罰的一定要懲罰，我還是會發聖經經文要他（黃子佼）認罪跟悔改，要自己認罪悔改，不然法律制裁也於事無補，平常還是有用經文鼓勵他，聯繫方面當然就沒有聚會了，只是一直擔心耿如跟她女兒，他們怎麼辦。」

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李明依, 愛奇兒

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