王齊麟未婚妻「難得素顏」！陳詩媛0妝容過情人節：現實總是特別邋遢

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）2024年底答應了奧運金牌羽球國手王齊麟的求婚後，1月證實離開樂天桃猿球團，令粉絲感到不捨。14日適逢白色情人節，她幽默分享「理想和現實中的白色情人節」模樣，讓人看了不禁會心一笑。

▲陳詩媛素顏過情人節。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



陳詩媛先是在社群網站上傳「理想中的白色情人節穿搭」，可以看到她放下一頭及胸長髮，化上精緻妝容，身穿牛仔襯衫和白色短裙，在白襪和黑鞋的襯托下，露出雙腿線條。

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▲陳詩媛分享理想中過情人節的穿搭。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



至於現實中的白色情人節模樣，陳詩媛則是分享在Instagram限時動態，只見她戴著灰色棒球帽，穿著白色高領上衣，「妝都沒化的情人節」，露出無奈表情，「現實總是特別邋遢。」

▲陳詩媛2024年底答應王齊麟的求婚。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531、song_.x）



事實上，王齊麟自從打完巴黎奧運就一直有求婚的想法，於是在陳詩媛經紀人與朋友們的配合下，前陣子在東方文華求婚成功，小倆口預計在2025年辦婚宴，後續生子計畫一切順其自然。