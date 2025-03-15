ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾國城閃辭11年《一字千金》！公視發聲：反對任何性犯罪傷害言論

記者葉文正／台北報導

知名主持人曾國城閃電宣布辭去公視《一字千金》主持。他日前在受訪時回應黃子佼相關話題，當時說期待對方復出，引爆外界猛烈批評，為此發文道歉，如今更閃電辭去節目主持，對此公視也發聲。

▲▼曾國城／一字千金 筆武大匯。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾國城／一字千金 筆武大匯。（圖／記者黃克翔攝）

公視聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期，曾國城先生於公開場合對社會高度關注的性犯罪案件發表言論，該言論引發社會各界關注與不同聲音。

公共電視作為台灣的公眾媒體，一直以來堅持社會公義、兒少保護及性別平權的核心價值，並與觀眾共同維護一個公平、正直的媒體環境。在內部審慎討論後，公視認為，作為公共媒體應承擔更高的社會責任，因此決定調整預定於7月上檔新一季《一字千金》主持陣容。在此過程中，曾國城先生亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職。

曾國城先生自《一字千金》開播以來，投入了極大的熱忱與專業，我們誠摯感謝他多年來的貢獻，這些努力與付出不容抹煞。

公視始終致力於推動兒少保護、性別平權與社會公義，並對相關議題負有更高的責任，但同時，我們亦堅決反對任何形式的性犯罪與可能對受害者造成二度傷害的言論，並將持續關注並推動兒少保護相關議題。

感謝觀眾的關心與指教，公視將持續努力，為社會提供有價值的內容與正向影響。


曾國城請辭還在文末強調，「我完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。」他感謝觀眾朋友支持，以及公視團隊10多年的信任，未來也會更關心社會議題，身體力行支持公益活動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【猛警用筷子伏地挺身】犯人看到這個臂力會嚇跑吧XD

推薦閱讀

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／曾國城閃電辭《一字千金》　認「言論疏失」影響節目價值

快訊／曾國城閃電辭《一字千金》　認「言論疏失」影響節目價值

65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

張家為何不拿到認證碼再踢走Andy？「6聲明早露餡」 掀兩派：又壞又笨

張家為何不拿到認證碼再踢走Andy？「6聲明早露餡」 掀兩派：又壞又笨

獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

Andy家寧開戰！蔡阿嘎揭自家公司「股權分配比」…亮千元鈔二伯笑了

Andy家寧開戰！蔡阿嘎揭自家公司「股權分配比」…亮千元鈔二伯笑了

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版：下去！

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版：下去！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

快訊／家寧沉默2天回應了！　列6點駁斥反控：Andy自行變更收益分配

快訊／曾國城閃電辭《一字千金》　認「言論疏失」影響節目價值

65歲張振寰被發現陳屍家中！　生前2惡疾纏身…警方初判死因

張家為何不拿到認證碼再踢走Andy？「6聲明早露餡」 掀兩派：又壞又笨

獨／超過500歲！華岡校慶出意外　8資深藝人困電梯「狂敲門求救」

Andy 10年營利「全進家寧爸媽個人外幣帳戶」！阿滴試算繳稅真相：差1倍以上

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾國城

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／金秀賢想見金賽綸媽媽！　公司苦情發聲：請您與我們聯絡
  2. 吳姍儒記者會激動忍不住淚　聞曾國城請辭嘆這題好難
  3. 「兒在大陸」張振寰後事難辦　警協調前妻鮑正芳領回遺體
  4. 黑木華溫暖接住受傷靈魂「首度獻聲電影」　集結大咖同台飆戲
  5. 韓流男神玄彬擔任醇耀姸代言人　白色情人節閃耀台北！
  6. 田亞霍台北101舉辦世紀婚禮！帶2娃告白愛妻　賈永婕現身見證
  7. 三上悠亞「瘦到肋骨現形」上圍還是超兇！越南戶外脫了 路人全看光
  8. 王齊麟未婚妻「難得素顏」！陳詩媛0妝容過情人節：現實總是特別邋遢
  9. 曾控家暴「持菜刀追砍」反目！張振寰離世　前妻鮑正芳發聲
  10. 曾國城閃辭11年《一字千金》！公視發聲：反對任何性犯罪傷害言論

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366