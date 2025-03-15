曾國城閃辭11年《一字千金》！公視發聲：反對任何性犯罪傷害言論

記者葉文正／台北報導

知名主持人曾國城閃電宣布辭去公視《一字千金》主持。他日前在受訪時回應黃子佼相關話題，當時說期待對方復出，引爆外界猛烈批評，為此發文道歉，如今更閃電辭去節目主持，對此公視也發聲。

▲曾國城／一字千金 筆武大匯。（圖／記者黃克翔攝）

公視聲明如下：

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近期，曾國城先生於公開場合對社會高度關注的性犯罪案件發表言論，該言論引發社會各界關注與不同聲音。

公共電視作為台灣的公眾媒體，一直以來堅持社會公義、兒少保護及性別平權的核心價值，並與觀眾共同維護一個公平、正直的媒體環境。在內部審慎討論後，公視認為，作為公共媒體應承擔更高的社會責任，因此決定調整預定於7月上檔新一季《一字千金》主持陣容。在此過程中，曾國城先生亦充分理解公視立場，並主動表達尊重與配合，決定請辭主持一職。

曾國城先生自《一字千金》開播以來，投入了極大的熱忱與專業，我們誠摯感謝他多年來的貢獻，這些努力與付出不容抹煞。

公視始終致力於推動兒少保護、性別平權與社會公義，並對相關議題負有更高的責任，但同時，我們亦堅決反對任何形式的性犯罪與可能對受害者造成二度傷害的言論，並將持續關注並推動兒少保護相關議題。

感謝觀眾的關心與指教，公視將持續努力，為社會提供有價值的內容與正向影響。



曾國城請辭還在文末強調，「我完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。」他感謝觀眾朋友支持，以及公視團隊10多年的信任，未來也會更關心社會議題，身體力行支持公益活動。