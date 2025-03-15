不捨金賽綸離世！　韓5萬人連署請願「制裁娛樂記者YouTube活動」

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓演員金賽綸2月16日被發現輕生離世，得年僅24歲，消息一出令許多人震驚又不捨。近期南韓國會的官網上，出現一項與她有關的請願連署，請願者要求國會「制裁娛樂記者的YouTube頻道活動」，至今已吸引超過5萬人參與連署。

▲金賽綸2月16日被發現輕生離世。（圖／翻攝自金賽綸IG）



近期有南韓人民發起連署，要求南韓國會為防止娛樂記者YouTube頻道活動「造成名人自殺」，採取嚴厲的制裁行動。發起人在請願書中表示，金賽綸於酒駕後的反省期間，曾遭到娛樂記者在YouTube上深挖她的一舉一動，例如擅自打電話給她，然後僅憑著自己的判斷，公開稱她「現在思考和行為都不正常」、「沒有在反省」等，直言這樣的行為無異於「踐踏她的希望」。

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▲逾5萬南韓民眾參加請願連署。（圖／翻攝自南韓國會請願官網）



發起人也在請願書中強調，隨著YouTube的影響力越來越大，有許多藝人也深受其害，因而患上恐慌症甚至輕生，因此呼籲南韓國會針對YouTuber的資格、影片內容等進行明確規範。該請願連署引發許多南韓民眾關注，活動開放3週以來，已經累積50151人參與，達到送交國會委員會的門檻。

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