快訊／曾國城閃電辭《一字千金》　認「言論疏失」影響節目價值

記者陳芊秀／綜合報導

主持人曾國城閃電宣布辭去公視《一字千金》主持。他日前在受訪時回應黃子佼相關話題，當時說期待對方復出，引爆外界猛烈批評，為此發文道歉，如今更辭去節目主持。

▲曾國城辭去公視《一字千金》主持。（圖／公視提供）

曾國城表示，因為個人言論上的疏失，引發社會討論，為節目單位帶來困擾，為此再度向大眾道歉。他身為《一字千金》主持人，始終以「傳遞知識、推廣語文之美」為己任，但這次事件中，體認到無論過去如何努力，公眾人物應當負起更高的社會責任，「我應該更審慎自省」。為了避免影響節目初衷與價值，決定正式請辭主持人一職，讓節目以嶄新面貌繼續前進。

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貼文最後，曾國城強調，「我完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。」他感謝觀眾朋友支持，以集公視團隊10多年的信任，未來也會更關心社會議題，身體力行支持公益活動。





【曾國城全文】

各位觀眾、媒體朋友及關心此事件的社會大眾：

近期因個人言論上的疏失，引發社會討論，也為所屬節目與合作單位帶來困擾，再次向大眾致上最深的歉意。作為《一字千金》節目主持人，我始終以「傳遞知識、推廣語文之美」為己任，希望透過節目帶給觀眾更多的啟發與樂趣。然而，在這次事件中，我體認到無論過去的努力如何，公眾人物應當負起更高的社會責任，我也應該更審慎自省。

為避免此事影響《一字千金》的初衷與價值，我決定正式請辭主持人一職，讓節目有機會以嶄新的面貌繼續前行。我相信，《一字千金》作為一檔極具文化意義的節目，值得被延續，也期盼這個舞台未來仍能發揮其影響力。

同時，我完全明白涉及兒童及少年性剝削不僅僅是犯錯行為，而是犯罪事件，保護兒童免受性剝削是所有人的責任，我嚴厲譴責並抵制任何形式的性剝削犯罪行為。

謝謝所有支持我的觀眾朋友，以及公廣集團及製作團隊這十多年來的信任與陪伴，衷心祝福《一字千金》能夠繼續發光發熱。未來我會更加關心社會重要議題，並身體力行支持公益活動，也感謝大家這段時間的指教與關心。

曾國城 敬上