記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣資深漫畫家楠桂（本名：大橋真弓）與大橋薰是雙胞胎漫畫家，代表作包括《八神君的家庭事件》、《鬼切丸》等。而已婚她近日發文踢爆丈夫「團體戰不倫」，控訴另一半出軌超過10年，揭發醜聞後隔天宣布離婚，並打算把男方不倫過程畫成漫畫復仇。

▲日本漫畫家楠桂踢爆丈夫「團體戰不倫」，出軌超過10年。（圖／翻攝自X）

楠桂於3月11日在X發文，透露老公與一名曾是國中同學的前女友發生超過10年的不倫關係，而且小三竟然還與另一位男子奉子成婚，讓事件更加複雜。她更表示，丈夫的不倫行為長達多年，甚至趁著疫情期間偷偷同居，還有一大群同學共同幫忙隱瞞，形同「團體戰不倫」，而她一直到3年前才發現，為此痛心不已。

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同樣是漫畫家的雙胞姊姊大橋薰，轉發楠桂的告發文，並心疼寫道「妹妹流著血淚，努力了3年試圖原諒對方。當事情曝光時，唯一痛罵那個男人是人渣的，只有我。」由於父親去世，母親因失智症住進了安養機構，她是妹妹唯一的親人，但是卻遭妹妹丈夫要求斷絕所有聯繫，理由是「你又不是我們的父母，不要插手夫妻之間的問題」。而她戳破反擊道：「這只是他為了讓妹妹徹底孤立無援的藉口。」

▲楠桂2月才發文慶祝與丈夫結婚27年紀念日。（圖／翻攝自X）

楠桂踢爆丈夫不倫醜事後，隔天12日宣布離婚，心碎寫下「我曾經非常愛丈夫，想要與他共度一生，甚至連公婆的照顧都視為理所當然……但我無法原諒，也曾想過要殺了他，甚至萌生了想死的念頭」。而她心死斷念，僅僅3天時間，她表示要推出漫畫新作《聽耳怪奇譚 不倫地獄變》，將自身經歷寫進漫畫故事，「這部漫畫幾乎都是以真實人物為藍本，我的悲鳴就記錄在裡面」，以此視為復仇反擊。

▲楠桂踢爆丈夫不倫惡行，隔天宣布離婚。（圖／翻攝自X）

且楠桂2月才曬照，慶祝夫妻結婚27年紀念日，3月就踢爆丈夫「團體戰不倫」，貼文瀏覽數超過2779萬，網友紛紛力挺「楠老師這麼棒的漫畫家，居然遇到這樣的事情，太過分了」、「希望老師能透過漫畫抒發，狠狠讓渣男付出代價」！